Как развивается инфраструктура и меняется ли качество построек? Обсудили на площадке ток-шоу «Большой город»

Качественное и доступное жилье – приоритет социальной политики Беларуси. И он остается неизменным, несмотря на напряженную геополитическую ситуацию или мировую экономическую нестабильность. Какую помощь государство оказывает нуждающимся гражданам, как развивается инфраструктура и меняется ли качество построек? Об этом и не только – пойдет речь в ток-шоу «Большой город». Смотрите 22 декабря в 10:00.

Беларусь в топе по обеспеченности граждан жильем среди стран СНГ. Количество белорусов, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, сократилось почти на 8 % к уровню 2021 года. Перспективное направление не только для «очередников», но и в целом для всех желающих – арендное жилье. Где введены в эксплуатацию такие дома?

В текущем году у нас введен в эксплуатацию 1 жилой дом в микрорайоне Сокол. Частично там введены в эксплуатацию квартиры. И начали мы строить на территории города Минск арендный жилой дом, на границ улиц Купревича – Программистов. Деньги вложены, а квартиры все нет! Нужно ли будет доплачивать за долгожданные метры?

Дом на проспекте Дзержинского. Стоимость будет сформирована по итогам строительства окончательного. Вместе с тем, в соответствии с условиями договоров, у кого была предусмотрена полная плата по строительству жилых домов, она не увеличивается. Экспорт строительных услуг вырос более чем на 4 %. Где больше всего заинтересованы в наших специалистах?