В канун Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной по всей Беларуси пройдут торжественные ритуалы

Помнить свою историю и чтить память – к этому нас всегда призывает Президент. В этих словах – наказ современникам и будущим поколениям: не забыть дорогу в места, где восемь десятилетий назад остановилось время. Глубокой ночью не будет спать Брестская крепость. На площади Церемониалов камерный оркестр исполнит «Музыку памяти», затем начнется митинг-реквием. А пока город готовится к военно-исторической реконструкции обороны легендарной цитадели. Более 350 хранителей истории из Беларуси, России, Литвы, Латвии, Эстонии воссоздадут эпизод героической защиты крепости. Сегодня же, 21 июня, в Бресте пройдет шествие реконструкторов и парад раритетной техники. Музыкальная ретро-программа и зарисовки из жизни города, выступления творческих коллективов и поэтов – последний предвоенный день будет воссоздан в мельчайших деталях.