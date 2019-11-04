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В Каменной Горке открыли новую пожарную часть

04 ноября 2019 12:54
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Новости Беларуси. В Минске открыли новую пожарную аварийно-спасательную часть,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она разместилась в микрорайоне Каменная Горка. Это подразделение МЧС оборудовано новейшей техникой.

В Каменной Горке открыли новую пожарную часть-1

Весь её набор в распоряжении опытной команды из 50 человек. Для спасателей также созданы все необходимые условия не только для работы, но и для отдыха.

В Каменной Горке открыли новую пожарную часть-4

Александр Худолеев, первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Сегодня мы торжественно открыли вновь созданное аварийно-спасательное подразделение для целого микрорайона – более 100 тысяч человек населения. Я думаю, что в район выезда будет попадать порядка 200 тысяч.

В Каменной Горке открыли новую пожарную часть-7

Создание данного подразделения позволит более оперативно и эффективно реагировать на все вызовы и угрозы, которые сегодня существуют в нашем обществе. Уже в текущем году это более 32 пожаров, которые тут произошли, и более 100 выездов, подразделение которые уже совершило.

В Каменной Горке открыли новую пожарную часть-10

Весь комплекс зданий возвели в кротчайшие сроки – всего за год. Спасатели, заступившие на службу в новое депо, уже сегодня готовы прийти на помощь тем, кто попал в беду.

# МЧС Беларуси # общество # Александр Худолеев # Фотофакт

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