В Каменной Горке открыли новую пожарную часть

Новости Беларуси. В Минске открыли новую пожарную аварийно-спасательную часть,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она разместилась в микрорайоне Каменная Горка. Это подразделение МЧС оборудовано новейшей техникой.

Весь её набор в распоряжении опытной команды из 50 человек. Для спасателей также созданы все необходимые условия не только для работы, но и для отдыха.

Александр Худолеев, первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Сегодня мы торжественно открыли вновь созданное аварийно-спасательное подразделение для целого микрорайона – более 100 тысяч человек населения. Я думаю, что в район выезда будет попадать порядка 200 тысяч.

Создание данного подразделения позволит более оперативно и эффективно реагировать на все вызовы и угрозы, которые сегодня существуют в нашем обществе. Уже в текущем году это более 32 пожаров, которые тут произошли, и более 100 выездов, подразделение которые уже совершило.