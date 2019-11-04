Вы пробовали сало с клубникой? Необычный рецепт придумала белоруска

Есть в клубничном краю и гастрономические хиты из сочной ягоды. Пока Елена Денисовна сервирует на террасе стол, супруг хлопочет по хозяйству. Как живет Лунинец – клубничная столица Беларуси, и какие необычные рецепты из этой ягоды придумала местная жительница, рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

Живя на селе, надо иметь коровушку, не лоботрясничать, заниматься делом. И тебе будет польза, здоровью, и стране в целом. Хозяйка этого дома изобрела весьма эклектичный кулинарный шедевр. По 1,5 тонны клубники здесь собирают каждый день в сезон: чем живут жители Лунинецкого района

Сейчас вас угощу таким блюдом – это сало с клубникой. Оно настолько смачное, что вы еще и добавки попросите.