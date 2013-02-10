В Каменецком районе ястреб-тетеревятник уже не одно десятилетие активно охотится на птичьих дворах

Новости Беларуси. Хищники терроризируют деревни вблизи Беловежской пущи. С подворий сельчан пропадает домашняя птица. Хорьки и лисы давно превратились здесь в недружелюбных соседей. А в деревне Седруж Каменецкого района на птичьих дворах уже не одно десятилетие хозяйничают ястребы.

Раздолье домашним птицам только снится – гуляют исключительно под присмотром хозяйки. Валентина Даниловна каждое утро и вечер видит как над домами кружит остроклювый ястреб и высматривает очередную жертву. Потери есть почти в каждом дворе.

Валентина Матюхевич:

Трое пострадали в этом году. А в том году где-то четверо.

В соседней деревне Антоны тоже. Там почти никто не держит курей.

Близость леса – одна из основных причин частых ястребиных налетов на подворья сельчан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем, как утверждают орнитологи, для пущанского края это, скорее, норма, а не исключение. Однако такое соседство с хищниками совсем не устраивает местных жителей.

Четыре года назад переехала в Седруж семья Свистуновых. За это время они успели познакомиться с недружелюбными соседями.

Людмила Свистунова:

То, что коршун заклевал двоих, я это своими глазами видела. Держим, кормим, тратимся, а теряем за зиму очень много. Две зимы назад мы потеряли полностью всех курей, у нас хорь прошел.

Ставим что-нибудь большое, чтобы трепыхалось, отпугивать. Но, мне кажется, очень быстро привыкают и особо на это не реагируют. День-два, неделя, вроде, боятся, а потом камнем падают и все.

Ястреб-тетеревятник кормится грызунами и некоторыми пернатыми. Зимой найти пищу сложнее, поэтому и летят остроклювые разбойники на подворья сельчан. Как утверждают специалисты, проблему решить можно при помощи сетки, а не оружия.

Антон Кузьмицкий, научный сотрудник научного отдела Национального парка «Беловежская пуща»:

Наиболее простой способ – создать какой-нибудь импровизированный вольер для домашних кур и оградить его сеткой сверху, чтобы птица не могла слету напасть и утащить птицу.

Хищные птицы, даже самые обычные, охраняются конвенциями.

Если прибегать к ружейному способу, вы ничего не сделаете, потому что на его место прилетит другой.

Далеко не все сельчане способны соорудить тот самый вольер для домашней птицы. Остается лишь присматривать за птичником. И ждать тепла. Тогда налеты не так ощутимы.