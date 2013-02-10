Софи Лорен. В Италии ее считали блудницей и предлагали сжечь на костре или забросать камнями

Многие говорят, что именно она самая обаятельная и самая привлекательная женщина XX века. Кто-то утверждает, что она и есть то самое «итальянское чудо». У нее совершенно потрясающая фигура, по которой, говорят, можно изучать анатомию женского тела. У нее прекрасное лицо, которое, как крепкий кофе эспрессо, поражает соединением несовместимого. Большие, миндалевидные, немного кошачьи, говорят, чисто неаполитанские глаза. Нос ее кому-то покажется чуть-чуть длинноватым, большой рот, в очертании которого читается чувственная страсть.

Она счастлива и в семейной жизни: в отличие от многих других актрис у нее всю жизнь был один муж, и она действительно его любила, несмотря на то, что он был на 20 сантиметров ниже ее ростом и более чем на 20 лет старше. Они вместе прожили почти 50 лет. У нее два прекрасных сына, и ей принадлежит замечательная фраза: «Благодаря мужу и сыновьям я поняла смысл глагола «любить».

И еще она изумляет всех, как потрясающе молодо и хорошо выглядит. Еще до недавнего времени, а в будущем году ей исполняется 80, она носила укороченные юбки, платья с большим декольте, а в 72 года умудрилась сняться для одного календаря без одежды (из всей одежды на ней только бриллиантовые серьги). И эти фотографии, поверьте мне, не были вульгарными. Ослепительная женщина, прекрасная актриса, счастливая мать – Софи Лорен.

Настоящее имя актрисы – София Шиколоне. Она родилась 20 сентября 1934 года в Риме. Ее мама, Ромильда, была очень красивой женщиной, она прекрасно играла на рояле, но всегда мечтала стать актрисой. Говорят, была похожа на Грету Гарбо, и даже иногда к ней подходили на улице, чтобы взять автограф. Отец, Рикардо Шиколоне, был выходец из довольно богатой римской семьи. Главным и любимым его занятием было ухаживать за хорошенькими женщинами. Когда Рикардо познакомился с Ромильдой, он долго ей рассказывал, как много друзей у него в киномире и что он может помочь ей с кинокарьерой, но все это было ерунда, никаких друзей не было.

Но родилась дочь, маленькая, слабенькая и очень некрасивая. Рикардо привел Ромильду в свой римский дом, но его мама выгнала непрошенную гостью. Бедная Ромильда, она действительно любила Рикардо и всю жизнь думала, что он на ней все-таки когда-нибудь женится. Она даже родит еще одну дочь. Девочки были незаконнорожденные, но Софии он дал свою фамилию, а младшей нет.

Бедной Ромильде с дочкой пришлось вернуться домой в маленький городок Поццуоли, который рядом с Неаполем, там всегда очень нравилось Софи. Море, солнце, она радовалась, когда съемки ее фильмов проходили в Неаполе. И она всегда говорила журналистам: «Я не итальянка, я неаполитанка».

Началась война, бомбежки, есть было совсем нечего. Тыквенный суп, которым в основном они питались, она на всю жизнь возненавидела. Как всем детям ей хотелось играть, игрушек тогда не было, поэтому из хлебного мякиша она делала себе куклу. А когда уж слишком хотелось есть, эту куклу съедала.

Она казалась себе очень некрасивой: угловатая, худющая, длинноногая, неуклюжая, но когда ей исполнилось 14 лет, она из гадкого утенка стала превращаться в красавицу. И что вы думаете: на одном из конкурсов Софи заняла второе место, несмотря на то, что на ней было платье, сшитое из старых штор, и туфли, незадолго до конкурса спешно выкрашенные в белый цвет. Очень смешной приз был на этом конкурсе: несколько рулонов обоев, обеденная скатерть, 35 долларов и бесплатный железнодорожный билет до Рима. Билет пригодился: вместе с мамой Софи уезжает в Рим.

Боже, сколько часов они простояли на пороге знаменитой, итальянской киностудии «Чинечитта», чтобы сняться хотя бы в массовке. А потом появились какие-то роли, правда, часто без текста. Юной дебютантке выбирать не приходилось, она снималась в фотокомиксах, а потом в малобюджетных, третьеразрядных фильмах, где ей часто приходилось сниматься топлес. Через какое-то время ее мужу придется выкупать эти фильмы, чтобы не было скандала. Нужны были деньги на пансион в Риме, чтобы отправлять в семью, а тут еще мама, которая всегда твердила: «Если ты бедна, но красива – из красоты нужно делать деньги». Она стала необыкновенно красивой, мужчины оглядывались ей в след и просто теряли дар речи, когда она проходила мимо, чуть покачивая бедрами.

А потом состоится встреча, которая перевернет всю ее жизнь – встреча с принцем. Правда, принц будет не так прекрасен, как в сказке, и сверкать будет не красотой, а скорее своей лысиной. Маленький, пузатенький, не очень красивый, но обаятельный, веселый и умный. Он будет родом из Милана, блестяще закончил университет, нашел себя в бизнесе, стал удачным кинопродюсером, открыл миру Джину Лоллобриджиду, и к первой встрече с женщиной, которая станет его музой, его любимой женой, он был уже богат, известен и, увы, женат. У него было двое детей, и звали его Карло Понти.

Одни говорят, что их встреча состоялась на вечеринке в одном модном ночном клубе, где проходил конкурс красоты. А сама Софи вспоминает, что одним жарким римским днем она зашла в кафе возле Колизея выпить воды. И увидела, как какой-то мужчина, не очень молодой, не сводит с нее глаз. Вначале она возмутилась, но потом, когда он ей прислал записку со своей визитной карточкой, где она прочла, что он продюсер, ее гнев сменился на милость. Он пригласил незнакомку прийти в его офис, чтобы сделать кинопробы. Он был проницательный и сразу все понял про нее, что она бедна, что у нее нет никаких связей в Риме, протекций, что она невероятно хороша и, наверное, ее полюбит кинокамера, правда, тут он ошибся.

У Софии Лорен довольно сложное лицо и многие уверены и утверждают, что в жизни она гораздо красивее, чем на экране. Что на нее довольно сложно ставить свет и нужно правильно и точно ее гримировать. Будучи профессионалом и привыкши, что ему все повинуются, он предложил ей похудеть и укоротить нос. Но девушка неожиданно оказалась строптивой и тихо, но твердо сказала «нет». И, наверное, поступила правильно, потому что через некоторое время ее лицо и фигура станут эталоном женской красоты в Италии.

Карло Понтии, казалось, понял про Софи все, он только не понял главного: пройдет совсем немного времени и он влюбится в эту девушку без памяти, и что их союз поднимет их обоих на вершину мировой славы. А пока Софи часами просиживала у него в приемной, перед его кабинетом, одаривая секретарш шоколадками и маленькими подарками, и мечтала о том, что у нее появится новая роль, ее даже прозвали «Мисс Приемная».

И фильмы появились, среди них была киноверсия оперы Верди «Аида», фильм «Аттила», но в этих фильмах она актрисой еще не была, а была просто манекеном. Красивой, чувственной девушкой, на которую хотелось смотреть, и никто не говорил о ее мастерстве, о ее таланте, обсуждались ее тонкая талия и размер ее бюста.

Наконец, для нее нашлась роль в фильме «Золото Неаполя». Простая девушка из народа, неаполитанка, была ей и понятна, и близка. С этой ролью актриса справилась блестяще. Продемонстрировала непосредственность, открытость, темперамент. В этой картине она впервые встретилась с режиссером Витторио Де Сико. Они оба были неаполитанцы и сразу хорошо поняли друг друга. Кстати, в этом фильме она уже была Софи Лорен, это имя тоже придумал Карло Понти. Карло Понти с Витторио Де Сико даже подписали контракт, что тот будет каждый год снимать новую картину с Софи. И, благодаря им, Софи Лорен стала невероятно популярной, очень любимой в народе, такой же, как все, только очень красивой.

Карло Понти давно хотел экранизировать роман Альберто Моравиа «Чочара». Чочара – это местность между Римом и Неаполем. Героиня фильма Чезира грубоватая, цепкая, житейски оборотистая, римская лавочница. Ей абсолютно безразлично чья власть (фашисты или партизаны), ей главное выжить в войне. После налетов на Рим Чезира в панике с 13-летней дочерью Розеттой бежит из Вечного города.

Продюсер и кинорежиссер Витторио Де Сико пошли на невероятный шаг: они решили, что Чезиру будет играть Софи Лорен, ничего что ей в романе у Моравиа где-то за 50, а в фильме будет где-то лет 36. И сыграла она эту роль так блестяще, что получила за нее премию «Оскар» в 1961 году. Правда, к сожалению, на вручении премии Софи Лорен не присутствовала.

Вся Италия знала, что у Софи Лорен и Карло Понти роман, что они любят друг друга, очень нежно друг к другу относятся, правда, их пара из-за маленького роста Карло выглядела довольно комично, но Софи никогда не обращала на это никакого внимания. Но Карло был женат, а Италия – страна католическая, и разводы тогда были запрещены.

Карло Понти всегда был человеком предприимчивым, решил пойти на хитрость и развестись, и жениться на Софи в далекой Мексике, причем без собственного присутствия, через посредников, своих адвокатов. И все это совершилось. И Боже, что здесь началось в Италии. Софи Лорен только начала привыкать к народной любви, но она предположить не могла, что ее, оказывается, могут и так ненавидеть. Жизнь влюбленных стала сущим адом. Им пришлось менять квартиры, никому не давать номер своего телефона. Карло признали двоеженцем, а про нее стали говорить, что она блудница. Многие даже требовали, чтобы их сожгли на костре или забросали камнями, как в средние века.

Этот кошмар закончится только тогда, когда Софи Лорен и Карло Понти купили в Париже квартиру рядом с Елисейскими полями, переехали в этот прекрасный город и там оформили французское гражданство. А в 1966 году втайне от всех тихо поженились. Этот брак был признан и в Италии.

Ее партнерами были Кларк Гейбл, Жан-Поль Бельмондо, Фрэнк Синатра, Пол Ньюмен, Ричард Бартон, Энтони Куин и Кэри Грант. Последний был безумно влюблен в Софи. Задаривал, несмотря на невероятную скупость, о которой в Голливуде ходили легенды, огромными букетами цветов и подарками. Хотел жениться, но Софи была не преступна, она любила своего Карло.

Но все-таки самым любимым ее партнером, она называла его своим братом, был Марчелло Мастроянни. Вдвоем они составили блистательный актерский дуэт. Так было в фильме Витторио Де Сико «Вчера, сегодня, завтра». И почти вслед за фильмом «Вчера, сегодня, завтра» вышел другой замечательный фильм – «Брак по-итальянски».

В сфере того, что происходило в жизни Карло и Софи, название выглядело довольно двусмысленно. Этот фильм имел во всех странах мира невероятный успех. Фильм замечательный. И в нем Софии Лорен настоящая большая актриса, только в некоторых сценах, она ослепительно красива, а так на экране какая-то потухшая, замученная проблемами. Происходит как бы второе рождение героини. В результате драматических обстоятельств своей жизни она становится яркой человеческой личностью. И какое это наслаждение наблюдать, какой она может быть и жалкой, и возвышенной, и страдающей, и смешной.

Софи Лорен не раз заявляла, что личное счастье для нее намного дороже успеха в кино. Она мечтала иметь много детей, но никак не могла родить даже одного ребенка. Она лечилась во многих клиниках Европы, но родить никак не могла. От этого она грустила, часто плакала, правда, однажды сказала: «Глаза, которые не знают слез, не могут быть красивыми».

И, наконец, в 1968 году она родила мальчика здорового, красивого, с такой же, как у нее оливковой кожей. Ребенка назвали, как отца, Карло. Уже на следующий день ребенок был показан журналистам, а счастливые родители подарили 1 миллион долларов на создание нового медицинского центра, в котором неимущие матери могли бы обслуживаться бесплатно.

Софи Лорен была совсем сумасшедшей матерью. Она была готова проводить с ребенком 24 часа в сутки, она кормила сама его грудью, до тех пор, пока не исчезло молоко. Никому не разрешала взять на руки малыша, даже Карло Понти. Через год родится еще один сын Эдуардо.

Сегодня дети взрослые, они гордость и счастье Софи Лорен. Старший стал музыкантом, он дирижер, какое-то время он дирижировал Венским симфоническим оркестром. А младший – режиссер, он работает в кино. Но самое интересное другое: после рождения сыновей ее почти совершенно перестало интересовать кино, она даже не хотела в него возвращаться, Карло Понти ее с трудом уговорил.

Может быть потому, что кино престало быть главным в ее жизни, больших удач потом фактически больше не было. Она снялась в биографическом фильме, на нем настоял Карло Понти. Написала несколько книг, в том числе и книгу о кулинарии. Она однажды сказала: «Мне кажется, я родилась на кухне. Мы с мужем можем держать целый штат поваров, но это такой счастье когда-нибудь что-нибудь приготовить».

И она действительно замечательно готовит и очень любит угощать своих подруг. Когда в 70-е годы в Москве еще не было итальянских ресторанов, она, приезжая в Москву, готовила себе пасту прямо в гостиничном номере. «Всему, что я имею в жизни, я обязана спагетти» – сказала однажды она.

Есть еще один фильм, о котором в свое время много говорили, но который, к сожалению, не стал событием в кинематографе. Это последний фильм великого Чарли Чаплина «Графиня из Гонконга». Он однажды ей позвонил и представился просто поклонником и попросил аудиенции. Когда она узнала, кто с ней говорит, она сказал, что «я могу даже не читать сценарий, в вашем фильме я могу читать просто телефонную книгу и буду счастлива». Съемки фильма проходили в Лондоне, ее партнером был замечательный артист Марлон Брандо.

В последнее десятилетие Софи Лорен довольно редко снимается в кино. В 2007 году умер Карло Понти, ему было 94 года, он болел, страдал болезнью Паркинсона, стал терять память. Потеряв мужа, Софи Лорен очень страдала, но выглядит она все равно замечательно, и журналисты часто обращаются к ней с вопросом: «В чем секрет ее вечной молодости и красоты?» И каждый раз актриса отвечает, что, прежде всего это здоровый, хороший сон.

Спать она ложится не позже 9 часов вечера. Правда, утром, когда просыпается, обязательно делает зарядку и идет в свой сад, чтобы дышать цветами. Она не пьет, не ест жареного, больше всего любит сыр и молоко, очень много пьет минеральной воды и каждый день старается съесть по ананасу: считает, что они сжигают все жиры. И, конечно, не забывает о креме для лица.

Не смею утверждать, что Софи Лорен великая актриса, но то, что она великая женщина – это точно. Сумевшая подняться из нищеты итальянских кварталов до вершины славы, и невероятно красивая, конечно, очень талантливая, и оправдавшая свое имя – «мудрая» значит «София». Она стала объектом вожделения для миллионов мужчин и предметом жгучей зависти, восхищения и подражания для тысяч и тысяч женщин. Софи Лорен, мы любим Вас!

Элеонора Езерская