Синоптики Беларуси: В ночь на 11 февраля ожидается значительное понижение температуры

Новости Беларуси. Небывалый зимний «плюс» обернулся 9 февраля для белорусов сразу несколькими минусами: затопленные водой тротуары и автомобильные дороги, оборванные по тяжестью мокрого снега линии электропередач. Относительно спокойные сводки МЧС и ГАИ объясняются лишь тем, что в выходные белорусы предпочли остаться дома. Что же до коммунальных и аварийных служб, то день у них сегодня выдался непростой.

За окном – мокрый снег и дождь. Но даже без зимнего минуса осадки этой ночи неприятные сюрпризы принести смогли. Скользкие тротуары, мокрые магистрали. Справляться с последствиями непогоды и тяжелым снегом вышли машины спецтехники. Ведь идти по такому ледяному покрывалу особенно опасно. Риск гололедных травм возрастает в несколько раз, говорят травматологи. Спешка приводит разве что в травмпункт. Особенно при таких температурных перепадах.

Павел Черняк, врач-травматолог Городской клинической больницы скорой медицинской помощи:

Пик приходится на дни, когда происходит резкая смена погоды. То есть либо перепады температур (около 0), либо снегопады сильные.

Сейчас ситуация спокойная. Обращается людей такое же количество, как обычно, то есть порядка 30 человек.

Непредвиденно теплый февраль свою «клиентуру» собрал и в аптеках. Надежда Николаевна – фармацевт со стажем. И знает что такое сезонный пик заболеваемости. Этот год – не исключение. Говорит, температурный «плюс» разве что добавляет «аптечных» посетителей.

Надежда Панина, фармацевт:

Простудные заболевания встречаются часто. Берут люди обязательно противовирусные средства, покупают витаминные препараты, потому что надо укреплять здоровье в такой период.

О штормовом предупреждении в выходные говорили и в областном МЧС, и в ГАИ. Некоторые водители все равно забывают о собственной же безопасности. И оказываются в буквальном смысле на дорожном катке. Но в таких условиях маневр может даже стоить жизни.

Сергей Дудчик, заместитель начальника ГАИ Фрунзенского района Минска:

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям соблюдать безопасный скоростной режим, безопасную дистанцию до движущихся впереди транспортных средств и боковой интервал. Также следует воздержаться от совершения обгонов, каких-то резких перестроений. Не стоит в данный период оставлять свои транспортные средства у проезжей части либо на дворовых территориях, так как это создает помехи для работы дорожно-эксплуатационной и снегоуборочной техники.

Синоптики предупреждают: воскресный уик-энд свой погодный характер еще покажет. Вместо нехарактерного для этих чисел февраля теплого балканского циклона – обильные осадки в виде мокрого снега и дождя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лазутин, инженер-синоптик Республиканского гидрометеорологического центра:

В ночь на понедельник у нас ожидается значительное понижение температуры. В принципе, по всей республике. До минус 9 градусов, а при прояснениях не исключено до 10-15 мороза.