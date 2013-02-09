Как сделать шестой учебный день недели максимально эффективным и интересным для детей?

Новости Беларуси. Минск в эти дни собрал лучших педагогов и специалистов системы образования. Всех их объединила одна тема: как сделать шестой учебный день недели максимально эффективным и интересным. Известно, что изменения в учебном процессе, в частности в субботнем графике, могут появиться уже в ближайшее время.

Кристина сегодня делает валентинки из бумаги. Ходить в школу в субботу – одно удовольствие. Здесь и керамика, и флористика – нравится абсолютно все. Даже мама признается: так организовать досуг 11-летней дочери дома получается не всегда. Школа особенная: наряду с обычными ребятами здесь занимаются дети с ограниченными возможностями. В одном из таких классов и учится Кристина.

Кристина Сульжецкая:

Просто можно прийти в школу позаниматься, поделать всякие валентинки.

Ольга Сульжецкая, мама Кристины:

Я не представляю, что моя дочка бы делала, если бы всего этого не было. Получается, я не всегда могу ей организовать настолько досуг.

Девочки постарше предпочитают батик, валяние – все, что связано с декором. Там, где учат как себя украсить, места не пустуют – юные модницы такие кружки не пропускают.

Многолюдно сегодня и в спортзале – эта неделя проходит под девизом «Спорт и здоровье».

Любителям музыки – в актовый зал. Здесь очередная репетиция – школьники готовятся к фестивалю песни.

Субботний день в школе – не только творчество. Внеклассные занятие по математике, например, помогают расширить знания и подготовиться к Олимпиаде. В непринужденной обстановке здесь изучают материал, который не входит в школьную программу.

А вот старшеклассники в субботу выбрали тренажерный зал.

Татьяна Савицкая, ученица СШ № 25 Минска:

Хочется все-таки отдохнуть. По будням хватает секций. Не только на базе школы, но и, например, на базе всевозможных университетов. У некоторых репетиторы.

Стоит ли выпускников загружать учебой еще и в субботу сегодня думают специалисты. Этот вопрос в числе тех, которые обсуждаются на двухдневном республиканском семинаре. Вполне возможно, что некоторые коррективы в организацию шестого учебного дня для старшеклассников будут внесены.

Виктор Якжик, заместитель министра образования Республики Беларусь:

Это классы, где должна быть системная работа, именно учебная.

По результатам семинара мы отдельно обсудим этот вопрос и внесем конкретные коррективы.

Конечно, не каждая школа обладает такими ресурсами, как эта. На базе образовательных учреждений в субботу ребятам всех возрастов должны предложить занятие по душе.

Екатерина Зуева, преподаватель СШ № 25 Минска:

У нас дома шестой школьный день называется днем души. Когда ребенок не думает об уроках, о какой-то ответственности.

Ксения Зуева, ученица СШ № 25 Минска:

Можно конструировать разных куколок, можно из «Лего» делать леготеатр.

Екатерина не только учитель, но и мама. Прекрасно знает как на внеклассовых уроках совсем по-иному раскрываются способности учеников. Свою дочь Ксюшу в субботу водит на легоконструирование. Такой вариант досуга – изобретение школы. Каждый раз из деталей собирают новые конструкции. Недавно работали над темой дорожного движения, сегодня строят «Школу будущего».