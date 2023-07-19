«Две смены по девять суток» – в Беларуси работает спортивно-патриотический лагерь «Вектор»

Новости Беларуси. Гордость за страну и ее достижения, уважение к традициям. В Объединенном учебном центре открыт спортивно-патриотический лагерь «Вектор». Подростки от 12 до 17 лет постигают здесь военную науку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У воспитанников, а за две смены их будет 80, свой девиз, песни и ритуалы. Большинство мальчишек и девчонок уже определились: в будущем выберут армейский вектор – собираются поступить на военный факультет или стать курсантом Военной академии.

Игорь Лазарев, руководитель центра патриотического воспитания молодежи «Вектор»:

Наш центр патриотического воспитания молодежи существует 24 года. Сначала это были оборонно-спортивные лагеря на территории 72-го объединенного учебного центра. Теперь перешли на такую форму, как военизированные сборы. То есть одна из форм работы центра патриотического воспитания – это военизированной сбор для мальчишек и девчонок, которые в течение года посещают занятия в центре патриотического воспитания молодежи. Мы проводим две смены по девять суток. Профильная смена длится девять суток, в ходе которой изучаются азы армейской службы, армейского распорядка, армейской жизни вообще. Приходят офицеры из боевой части, которые отводят детей на различные тренажеры в различных классах. И там проводят с ними занятия.