Выходные с музыкой – в Центральном ботаническом саду впервые прошёл музыкальный фестиваль

Знакомство с белорусскими артистами в одном из самых живописных мест столицы. В минувшие выходные в Центральном ботаническом саду прошел масштабный музыкальный фестиваль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для более чем 7 тысяч посетителей выступали диджеи, кавер-бэнды и сольные исполнители. Кроме музыкальной программы, были развернуты фудкорты, работали торговые объекты. Зрителей ждал кинотеатр под открытым небом. Состоялись танцевальные мастер-классы, детские интерактивы и даже пенная вечеринка.

Вера Гейц: Я сюда с мамой пришла. Мы сами из другого города. Нам пока что все нравится. Здесь очень классно, очень много всего.

Ольга Коробчиц, организатор фестиваля:

Мы хотели показать, что у нас есть талантливые артисты, исполнители. Также создать праздник для жителей и гостей столицы в формате пикника именно в Ботаническом саду.

А уже на следующий уикэнд – Ботанический сад примет фестиваль профессий «Букидс». Он пройдет 20-й раз. Юные посетители и их родители смогут открыть для себя новые специальности. Их будет представлено свыше сотни. Не обойдется без мастер-классов, запланированы выступления творческих коллективов и множество других развлечений.