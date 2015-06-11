Сатья Пракаш Шарма, преподаватель йоги (Индия) рассказал о ярчайших фестивалях и традициях Индии

В минувшие выходные в Минске прошло яркое запоминающееся событие - фестиваль красок. В Индии этот праздник проходит ежегодно и называется Холи. Для многих белорусов это стало открытием.

Как часто в Индии Вы бывали на фестивале Холи? Что для Вас этот праздник и какие ещё бывают такие яркие фестивали?

Сатья Пракаш Шарма, преподаватель йоги (Индия):

Фестиваль Холи проводится в Индии уже долгие годы и я не раз был на этом фестивале, который имеет религиозный смысл. Во время фестиваля Холи есть в Индии и другой праздник - дивали. В это время в каждом доме и на улицах зажигают огни. Другой праздник называется Raksha Bandhan - это фестиваль братьев и сестер. Его участники надевают браслеты в знак единства. Это символ того, что они готовы помочь друг другу в любой момент силой взаимодействия.

Что такое йога в жизни индийца?

Сатья Пракаш Шарма, преподаватель йоги (Индия):

Не все люди занимаются йогой, но тем не менее ею интересуются очень многие. Индусы укрепляют свой дух и тело с помощью дыхательных упражнений, которые называются пранаяма.

Для родителей и детей существуют специальные упражнения, в том числе - дыхательные. По своей природе дети очень энергичные и активные, однако, зачастую, они не знают, что делать с этой энергией, как направить ее в нужное русло.

Многие люди, к сожалению, не умеют правильно дышать. А это очень важно.