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Сатья Пракаш Шарма, преподаватель йоги (Индия) рассказал о ярчайших фестивалях и традициях Индии

11 июня 2015 08:20
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В минувшие выходные в Минске прошло яркое запоминающееся событие - фестиваль красок. В Индии этот праздник проходит ежегодно и называется Холи. Для многих белорусов это стало открытием.

Как часто в Индии Вы бывали на фестивале Холи? Что для Вас этот праздник и какие ещё бывают такие яркие фестивали?

Сатья Пракаш Шарма, преподаватель йоги (Индия):
Фестиваль Холи проводится в Индии уже долгие годы и я не раз был на этом фестивале, который имеет религиозный смысл. Во время фестиваля Холи есть в Индии и другой праздник - дивали. В это время в каждом доме и на улицах зажигают огни. Другой праздник называется Raksha Bandhan - это фестиваль братьев и сестер. Его участники надевают браслеты в знак единства. Это символ того, что они готовы помочь друг другу в любой момент силой взаимодействия.

Что такое йога в жизни индийца?

Сатья Пракаш Шарма, преподаватель йоги (Индия):
Не все люди занимаются йогой, но тем не менее ею интересуются очень многие. Индусы укрепляют свой дух и тело с помощью дыхательных упражнений, которые называются пранаяма.

Для родителей и детей существуют специальные упражнения, в том числе - дыхательные. По своей природе дети очень энергичные и активные, однако, зачастую, они не знают, что делать с этой энергией, как направить ее в нужное русло.

Многие люди, к сожалению, не умеют правильно дышать. А это очень важно.

 

# общество # Фотофакт # Беларусь-Индия # Сатья Пранаш Шарма

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