Прямой эфир

«Очень важно, чтобы эти песни звучали». Специально к 9 Мая телеканал СТВ подготовил концерт «Рождённые войной»

05 мая 2021 21:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Наш телеканал 9 Мая представит масштабную и интересную программу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К эфиру готовится праздничный концерт «Рожденные войной», подготовленный большой командой профессионалов.

«Очень важно, чтобы эти песни звучали». Специально к 9 Мая телеканал СТВ подготовил концерт «Рождённые войной»-1

Съемочным павильоном стала новая студия СТВ. На площадке напряженная работа под руководством режиссера Агаты Мацко. Это, к слову, не первый совместный творческий проект с нашим телеканалом. На сцену выйдут популярные артисты, в исполнении которых прозвучат всем известные композиции. Сопровождает программу Президентский оркестр Беларуси. Музыкальную часть дополнят трогательные истории, которые расскажут дети войны.

«Очень важно, чтобы эти песни звучали». Специально к 9 Мая телеканал СТВ подготовил концерт «Рождённые войной»-4

Анастасия Савицкая, директор дирекции специальных проектов СТВ:
В этом году в основу концерта по режиссерской задумке легли истории ветеранов, которые были детьми, которые пережили весь ужас военных лет. Значит, это мы экранизировали в нашем таком мини-спектакле. И дополнилось это все лирическими песнями.

«Очень важно, чтобы эти песни звучали». Специально к 9 Мая телеканал СТВ подготовил концерт «Рождённые войной»-7

Екатерина Муратова, актриса театра и кино:
В этом концерте я исполняю замечательную песню «Огонек». На позиции девушка провожала бойца… Песня никого не может оставить равнодушным. Это песня о жизни, и жизни в то время, непростое, трудное время. Как вообще молодые люди могли сохранять вот эту любовь через столько страданий, переживаний и невзгод. Очень важно, чтобы эти песни звучали – звучали каждый год, на 9 Мая, на этот замечательный праздник.

«Очень важно, чтобы эти песни звучали». Специально к 9 Мая телеканал СТВ подготовил концерт «Рождённые войной»-10

Ксения Галецкая:
День Победы – это на самом деле великий день, потому что я знаю, что тогда было очень трудное время, и то, что эта Победа стоила жизней многих людей. И, думаю, люди будут помнить всегда этот подвиг.

Итак, не пропустите большой праздничный концерт СТВ «Рожденные войной» в вечернем эфире СТВ 9 Мая.

# Великая Отечественная война # общество # Анастасия Савицкая # Екатерина Муратова # Ксения Галецкая # Агата Мацко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
USB-зарядка, камеры видеонаблюдения и запас хода на 300 километров. МАЗ выпустил первую партию электробусов
05 мая 2021 20:30

USB-зарядка, камеры видеонаблюдения и запас хода на 300 километров. МАЗ выпустил первую партию электробусов

«Мы с Колей жили вот в этом домике». Вот что показал Александр Лукашенко Игорю Додону
05 мая 2021 20:21

«Мы с Колей жили вот в этом домике». Вот что показал Александр Лукашенко Игорю Додону

Владимир Перцов: если нас раньше можно было обвинять, что белорусские медиа где-то беззубые, то теперь так сказать совершенно невозможно
05 мая 2021 20:14

Владимир Перцов: если нас раньше можно было обвинять, что белорусские медиа где-то беззубые, то теперь так сказать совершенно невозможно