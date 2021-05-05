«Очень важно, чтобы эти песни звучали». Специально к 9 Мая телеканал СТВ подготовил концерт «Рождённые войной»

Новости Беларуси. Наш телеканал 9 Мая представит масштабную и интересную программу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К эфиру готовится праздничный концерт «Рожденные войной», подготовленный большой командой профессионалов.
Новости Беларуси. Наш телеканал 9 Мая представит масштабную и интересную программу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К эфиру готовится праздничный концерт «Рожденные войной», подготовленный большой командой профессионалов.
Съемочным павильоном стала новая студия СТВ. На площадке напряженная работа под руководством режиссера Агаты Мацко. Это, к слову, не первый совместный творческий проект с нашим телеканалом. На сцену выйдут популярные артисты, в исполнении которых прозвучат всем известные композиции. Сопровождает программу Президентский оркестр Беларуси. Музыкальную часть дополнят трогательные истории, которые расскажут дети войны.
Анастасия Савицкая, директор дирекции специальных проектов СТВ:
В этом году в основу концерта по режиссерской задумке легли истории ветеранов, которые были детьми, которые пережили весь ужас военных лет. Значит, это мы экранизировали в нашем таком мини-спектакле. И дополнилось это все лирическими песнями.
Екатерина Муратова, актриса театра и кино:
В этом концерте я исполняю замечательную песню «Огонек». На позиции девушка провожала бойца… Песня никого не может оставить равнодушным. Это песня о жизни, и жизни в то время, непростое, трудное время. Как вообще молодые люди могли сохранять вот эту любовь через столько страданий, переживаний и невзгод. Очень важно, чтобы эти песни звучали – звучали каждый год, на 9 Мая, на этот замечательный праздник.
Ксения Галецкая:
День Победы – это на самом деле великий день, потому что я знаю, что тогда было очень трудное время, и то, что эта Победа стоила жизней многих людей. И, думаю, люди будут помнить всегда этот подвиг.
Итак, не пропустите большой праздничный концерт СТВ «Рожденные войной» в вечернем эфире СТВ 9 Мая.