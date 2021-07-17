Из-за ливней в Минске и Гродно подтопило улицы. На региональные дороги повалило деревья

Новости Беларуси. Непогода прошла по Беларуси: в Минске и Гродно во второй половине дня подтопило улицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На региональных дорогах – поваленные деревья.
Новости Беларуси. Непогода прошла по Беларуси: в Минске и Гродно во второй половине дня подтопило улицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На региональных дорогах – поваленные деревья.
Ливень, гроза и сильный ветер резко сменили зной. Всю неделю регистрировались температурные рекорды – теперь иная ситуация.