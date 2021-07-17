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Из-за ливней в Минске и Гродно подтопило улицы. На региональные дороги повалило деревья

17 июля 2021 16:37
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Новости Беларуси. Непогода прошла по Беларуси: в Минске и Гродно во второй половине дня подтопило улицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На региональных дорогах – поваленные деревья.

Из-за ливней в Минске и Гродно подтопило улицы. На региональные дороги повалило деревья-1

Ливень, гроза и сильный ветер резко сменили зной. Всю неделю регистрировались температурные рекорды – теперь иная ситуация.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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