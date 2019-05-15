В каких случаях работника могут привлечь к материальной ответственности?

В деятельности каждой организации может возникнуть ситуация, когда ошибка работника может повлечь финансовые потери, как для него самого, так и для компании, в целом. Ведь, как ни странно, работник отвечает не только за результат своего труда, но и за стул, на котором сидит. Какова же процедура привлечения работника к материальной ответственности, узнаем у юристов.

Светлана Дмитроченко, адвокат:

Привлечение к материальной ответственности работника возможно только при соблюдении определённых условий: наличия ущерба у нанимателя, противоправности поведения работника (действия или бездействия), причинно-следственной связи между противоправным поведением и наличием ущерба, а также вины работника в совершённом ущербе.

При отсутствии хотя бы одного из условий, работник не может быть привлечён к материальной ответственности. Обязанность доказать эти факты лежит на нанимателе.

Но, необходимо разделять случаи наступления ограниченной и полной материальной ответственности. Ущерб придется возмещать целиком, если имущество было доверено «под отчёт» или испорчено сознательно – независимо от того, входит ли работа с этим имуществом в непосредственные рабочие обязанности.

Светлана Дмитроченко:

Работник может добровольно возместить ущерб, причинённый предприятию. Если же ущерб составляет размер не более среднего месячного заработка, то наниматель может своим распоряжением взыскать такой ущерб с работника.

Во взаимоотношениях работодателя и работника каждая из сторон преследует свои интересы. Специалист хочет реализоваться и получать достойный заработок, а наниматель – максимальный эффект от каждого вложенного рубля. Найти золотую середину не так-то просто. А спорные моменты можно решить только в суде.

Светлана Дмитроченко:

Суд, с учётом степени вины, конкретных обстоятельств дела и материального положения работника, может уменьшить размер его ответственности, размер взыскания с работника, подлежащего возмещению.

Наниматель же, в свою очередь, обязан создать для работника все условия, необходимые для нормальной работы и обеспечения полной сохранности вверенного ему имущества.