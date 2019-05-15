«Техника не подвела». Белорусские образцы вооружения опробовали на полигоне в Казахстане

Утром 15 мая на полигоне Сары-Шаган наши ракетчики с оценкой «отлично» выполнили боевые пуски из реактивных систем залпового огня и тактических ракетных комплексов.

Новости Беларуси. Белорусские «Полонезы» и «Точки» поразили все цели на стрельбах в Казахстане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Геннадий Козловский, начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Беларуси:

Характеристики подтверждены. Люди технику знают, применять ее умеют. Техника не подвела, люди вообще работают, как автомат Калашникова – без сбоя.

Высокая точность, короткое время нанесения ракетных ударов и пространственные возможности – 200 километров. Сейчас работаем уже над повышением характеристики по дальности – до 300 километров. В ближайшее время, я думаю, будет принято на вооружение.

Отметим, боевая стрельба проходила во время контрольного занятия по специальной подготовке с ракетными войсками Вооруженных Сил.