Прямой эфир

«Техника не подвела». Белорусские образцы вооружения опробовали на полигоне в Казахстане

15 мая 2019 10:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусские «Полонезы» и «Точки» поразили все цели на стрельбах в Казахстане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Утром 15 мая на полигоне Сары-Шаган наши ракетчики с оценкой «отлично» выполнили боевые пуски из реактивных систем залпового огня и тактических ракетных комплексов.

«Техника не подвела». Белорусские образцы вооружения опробовали на полигоне в Казахстане-1

Геннадий Козловский, начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Беларуси:
Характеристики подтверждены. Люди технику знают, применять ее умеют. Техника не подвела, люди вообще работают, как автомат Калашникова – без сбоя.

Высокая точность, короткое время нанесения ракетных ударов и пространственные возможности – 200 километров. Сейчас работаем уже над повышением характеристики по дальности – до 300 километров. В ближайшее время, я думаю, будет принято на вооружение.

Отметим, боевая стрельба проходила во время контрольного занятия по специальной подготовке с ракетными войсками Вооруженных Сил.

«Техника не подвела». Белорусские образцы вооружения опробовали на полигоне в Казахстане-4

«Техника не подвела». Белорусские образцы вооружения опробовали на полигоне в Казахстане-6

«Техника не подвела». Белорусские образцы вооружения опробовали на полигоне в Казахстане-8

«Техника не подвела». Белорусские образцы вооружения опробовали на полигоне в Казахстане-10

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Геннадий Козловский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Церемония официального открытия выставки MILEX-2019 состоялась на «Линии Сталина»
15 мая 2019 10:37

Церемония официального открытия выставки MILEX-2019 состоялась на «Линии Сталина»

Александр Лукашенко направил приветствие участникам Международной выставки вооружения и военной техники MILEX
15 мая 2019 10:30

Александр Лукашенко направил приветствие участникам Международной выставки вооружения и военной техники MILEX

Готовим азербайджанский омлет с зеленью. Всего за 10 минут!
15 мая 2019 10:11

Готовим азербайджанский омлет с зеленью. Всего за 10 минут!