Александр Лукашенко направил приветствие участникам Международной выставки вооружения и военной техники MILEX

Новости Беларуси. Президент Беларуси направил приветствие участникам и гостям 9-й Международной выставки вооружения и военной техники MILEX-2019, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Формат мероприятия в очередной раз подтверждает открытость нашей страны, ее заинтересованность в развитии сотрудничества с другими государствами в сфере обеспечения безопасности, а также предоставляет возможность широкой общественности ознакомиться с результатами работы отечественного военно-промышленного комплекса, который является одним из приоритетных, высокотехнологичных секторов национальной экономики.

170 экспонентов из 10 стран: выставка вооружения и военной техники MILEX-2019 открывается в Минске

Церемония официального открытия выставки MILEX-2019 состоялась на «Линии Сталина»