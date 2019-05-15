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Александр Лукашенко направил приветствие участникам Международной выставки вооружения и военной техники MILEX

15 мая 2019 10:30
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Новости Беларуси. Президент Беларуси направил приветствие участникам и гостям 9-й Международной выставки вооружения и военной техники MILEX-2019, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко направил приветствие участникам Международной выставки вооружения и военной техники MILEX-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Формат мероприятия в очередной раз подтверждает открытость нашей страны, ее заинтересованность в развитии сотрудничества с другими государствами в сфере обеспечения безопасности, а также предоставляет возможность широкой общественности ознакомиться с результатами работы отечественного военно-промышленного комплекса, который является одним из приоритетных, высокотехнологичных секторов национальной экономики.

170 экспонентов из 10 стран: выставка вооружения и военной техники MILEX-2019 открывается в Минске

Церемония официального открытия выставки MILEX-2019 состоялась на «Линии Сталина»

Александр Лукашенко направил приветствие участникам Международной выставки вооружения и военной техники MILEX-4

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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