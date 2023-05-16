В каких случаях опасен повышенный холестерин? Объясняет врач-эндокринолог

Согласно статистике более 55 % населения страдает от повышенного холестерина. Этот важный элемент входит в состав клеточных мембран, создает их структуру и участвует в транспортировке веществ внутри клетки и обратно. Холестерин необходим нашему организму для переваривания пищи и создания гормонов.

Светлана Иванченко, врач-эндокринолог медицинского центра «Нордин»:

Почему все специалисты нам указывают на то, что важно знать свой уровень холестерина, это прежде всего энергетический ресурс важнейший. Жиры дают нам больше всего калорий, энергии для любых метаболических процессов – для нас, для клеток. Поэтому холестерин – это прежде всего энергия. Нормальный уровень холестерина разный для разного пола, возраста. Давайте примем как идеальный, на который надо равняться, уровень – это 5,2 миллимоль на литр. Это цифра общего холестерина. Липопротеиды низкой плотности такой показатель, до 2,5 миллимоль на литр. Уровень триглицеридов не должен превышать 1,5 миллимоль на литр.

Большая часть холестерина производится организмом самостоятельно, только около 20 % поступает вместе с пищей. К хорошему холестерину относят липопротеиды высокой плотности, к плохому – соединения низкой и очень низкой плотности. Светлана Иванченко:

Хороший холестерин, который высокой плотности, имеет право быть повышенным, такое бывает у некоторых людей в анализах, это абсолютная норма, это даже хорошо. Потому что плотный холестерин помимо того, что приносит организму только пользу, он еще и уменьшает плохое воздействие плохого холестерина, который низкой или очень низкой плотности. Повышенный холестерин – один из важнейших факторов риска возникновения болезней системы кровообращения. Его избыток оседает на стенках сосудов, превращаясь в бляшку, которая замедляет кровоток.

Светлана Иванченко:

Холестерин очень низкой плотности, то есть вредный, легко встраивается в сосудистую стенку, может ее разрыхлять, может нарастать на ней бляшками и затруднять кровоток. Холестерин высокой плотности как раз таки никакого отношения к сосудистой стенке не имеет, он даже как будто стабилизирует саму эту бляшку, если она уже из низкой плотности каким-то образом стала образовываться. Поэтому холестерин высокой плотности может быть в лабораторных анализах повышенный, это хорошо, этого не надо бояться.

При повышенном холестерине важно соблюдать диету: уменьшить потребление животных жиров, жареной пищи и сахаросодержащих продуктов. Включите в ваш рацион как можно больше овощей, снимайте с мясных продуктов кожу, откажитесь от сала. Отдайте предпочтение блюдам из рыбы и морепродуктов.