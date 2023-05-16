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В каких случаях опасен повышенный холестерин? Объясняет врач-эндокринолог

16 мая 2023 12:58
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Согласно статистике более 55 % населения страдает от повышенного холестерина. Этот важный элемент входит в состав клеточных мембран, создает их структуру и участвует в транспортировке веществ внутри клетки и обратно. Холестерин необходим нашему организму для переваривания пищи и создания гормонов.  

В каких случаях опасен повышенный холестерин? Объясняет врач-эндокринолог-1

Светлана Иванченко, врач-эндокринолог медицинского центра «Нордин»:
Почему все специалисты нам указывают на то, что важно знать свой уровень холестерина, это прежде всего энергетический ресурс важнейший. Жиры дают нам больше всего калорий, энергии для любых метаболических процессов – для нас, для клеток. Поэтому холестерин – это прежде всего энергия. Нормальный уровень холестерина разный для разного пола, возраста. Давайте примем как идеальный, на который надо равняться, уровень – это 5,2 миллимоль на литр. Это цифра общего холестерина. Липопротеиды низкой плотности такой показатель, до 2,5 миллимоль на литр. Уровень триглицеридов не должен превышать 1,5 миллимоль на литр.  

В каких случаях опасен повышенный холестерин? Объясняет врач-эндокринолог-4

Большая часть холестерина производится организмом самостоятельно, только около 20 % поступает вместе с пищей. К хорошему холестерину относят липопротеиды высокой плотности, к плохому – соединения низкой и очень низкой плотности.  

Светлана Иванченко:
Хороший холестерин, который высокой плотности, имеет право быть повышенным, такое бывает у некоторых людей в анализах, это абсолютная норма, это даже хорошо. Потому что плотный холестерин помимо того, что приносит организму только пользу, он еще и уменьшает плохое воздействие плохого холестерина, который низкой или очень низкой плотности.  

Повышенный холестерин – один из важнейших факторов риска возникновения болезней системы кровообращения. Его избыток оседает на стенках сосудов, превращаясь в бляшку, которая замедляет кровоток.  

В каких случаях опасен повышенный холестерин? Объясняет врач-эндокринолог-7

Светлана Иванченко:
Холестерин очень низкой плотности, то есть вредный, легко встраивается в сосудистую стенку, может ее разрыхлять, может нарастать на ней бляшками и затруднять кровоток. Холестерин высокой плотности как раз таки никакого отношения к сосудистой стенке не имеет, он даже как будто стабилизирует саму эту бляшку, если она уже из низкой плотности каким-то образом стала образовываться. Поэтому холестерин высокой плотности может быть в лабораторных анализах повышенный, это хорошо, этого не надо бояться.

В каких случаях опасен повышенный холестерин? Объясняет врач-эндокринолог-10

При повышенном холестерине важно соблюдать диету: уменьшить потребление животных жиров, жареной пищи и сахаросодержащих продуктов. Включите в ваш рацион как можно больше овощей, снимайте с мясных продуктов кожу, откажитесь от сала. Отдайте предпочтение блюдам из рыбы и морепродуктов.  

В каких случаях опасен повышенный холестерин? Объясняет врач-эндокринолог-13

Светлана Иванченко:
Важно понимать, что одной диеты и коррекции образа жизни бывает мало. Поэтому если вы у себя заподозрили или обнаружили повышенный уровень холестерина, надо обратиться к терапевту, кардиологу и эндокринологу. Потому что эти три специалиста как раз и занимаются назначением в необходимых случаях медикаментозного лечения снижения уровня холестерина. Также эндокринолог вам поможет подобрать индивидуальный план питания, скорректировать вашу физическую активность. Направит на какие-то дополнительные исследования, которые будут необходимы для разработки вашего индивидуального плана питания и физической активности.  

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