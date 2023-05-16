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В день юбилея Академии МВД её выпускники удостоены наград и почётных званий. На церемонии побывал Иван Кубраков

16 мая 2023 11:27
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Новости Беларуси. Юбилейную дату со дня образования отмечает главный милицейский вуз Беларуси. Академии МВД – 65! Поздравление ее коллективу направил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В день юбилея Академии МВД её выпускники удостоены наград и почётных званий. На церемонии побывал Иван Кубраков-1

Сегодня Академия МВД – это учреждение высшего образования университетского типа. Ее выпускники удостоены высоких наград и почетных званий, возглавляют службы, органы и подразделения МВД. За 65 лет Академия МВД подготовила около 39 тысяч офицеров.

В день юбилея Академии МВД её выпускники удостоены наград и почётных званий. На церемонии побывал Иван Кубраков-4

Среди них шесть министров внутренних дел, 50 генералов. В милицейском вузе действуют 19 кафедр. Ученые Академии МВД выступают организаторами и участниками международных и республиканских научных форумов.  

В день юбилея Академии МВД её выпускники удостоены наград и почётных званий. На церемонии побывал Иван Кубраков-7

Фото: МВД Беларуси

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Сегодня наградили как курсантов, так и профессорско-преподавательский состав. Это те люди, которые отличились в своей служебной деятельности, учебе. Но и также не забыли сказать слова благодарности родителям, которые сегодня получили благодарственные письма от министра внутренних дел.  

В день юбилея Академии МВД её выпускники удостоены наград и почётных званий. На церемонии побывал Иван Кубраков-10

Владислав Форись, курсант Академии МВД:
В Академии Министерства внутренних дел всегда воспитывают среди курсантов такие качества, как честь, достоинство, благородство, чувство долга и патриотизм.  

В день юбилея Академии МВД её выпускники удостоены наград и почётных званий. На церемонии побывал Иван Кубраков-13

Академия МВД – обладатель премии правительства за достижения в области качества. На трех факультетах созданы патриотические клубы.  

# Милиция Беларуси # общество # Иван Кубраков # Фотофакт

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