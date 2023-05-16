В день юбилея Академии МВД её выпускники удостоены наград и почётных званий. На церемонии побывал Иван Кубраков

Новости Беларуси. Юбилейную дату со дня образования отмечает главный милицейский вуз Беларуси. Академии МВД – 65! Поздравление ее коллективу направил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня Академия МВД – это учреждение высшего образования университетского типа. Ее выпускники удостоены высоких наград и почетных званий, возглавляют службы, органы и подразделения МВД. За 65 лет Академия МВД подготовила около 39 тысяч офицеров.

Среди них шесть министров внутренних дел, 50 генералов. В милицейском вузе действуют 19 кафедр. Ученые Академии МВД выступают организаторами и участниками международных и республиканских научных форумов.

Фото: МВД Беларуси

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Сегодня наградили как курсантов, так и профессорско-преподавательский состав. Это те люди, которые отличились в своей служебной деятельности, учебе. Но и также не забыли сказать слова благодарности родителям, которые сегодня получили благодарственные письма от министра внутренних дел.

Владислав Форись, курсант Академии МВД:

В Академии Министерства внутренних дел всегда воспитывают среди курсантов такие качества, как честь, достоинство, благородство, чувство долга и патриотизм.