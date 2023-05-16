«Здоровье человека – медицинская тайна». Кто и как вбрасывал фейки о болезни Лукашенко? Разбираемся с Лазуткиным

Западные СМИ несколько дней подряд обсуждают Беларусь, а конкретно здоровье Президента. Информационное пространство буквально забросали догадками и откровенной дезинформацией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О том, что за этим стоит, расскажет Андрей Лазуткин.

Андрей Лазуткин, политолог:

Здоровье любого человека – это медицинская тайна. Но Президент себе не принадлежит – ему надо постоянно показывать физическую и умственную форму. Не потому, что человек так любит спорт или длинные интервью, а потому что западные и восточные друзья имеют неполную картину о том, что происходит в стране. Многие вещи для них закрыты, особенно то, что касается власти. Поэтому они отслеживают малейшие детали: как шел, куда смотрел, что говорил. И, исходя из этого, все игроки планируют свои действия. Вот что показали наши украинские братья – смотрите в видеоматериале.

Сначала вбрасывают свою версию – Путин отравил Лукашенко. Но она мало правдоподобна, и ее тут же меняют на проблемы со здоровьем. Но обратите внимание, на кого они ссылаются. На бывшего министра культуры Латушко, и это явно старая информация. Значит, никого ближе из окружения они найти не могут для уточнения диагноза. Бывают ведь и другие варианты. Например, на публике некоторое время не появлялся Игорь Петрович Сергеенко, глава Администрации. Тогда тоже начали распускать слухи, что человек якобы тяжело болен. Но потом оказалось, что это была определенная игра, чтобы проверить утечки в окружении. Для этого делались телефонные записи, которые потом оказались у оппозиции, и был задержан сотрудник КГБ, который эту информацию передал.

Участником данного мероприятия Эйсмонт Натальей Николаевной в настоящий момент будет осуществлен телефонный звонок и последующий разговор с другим участвующим в указанном оперативно-разыскном мероприятии лицом.

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:

Здравствуйте, Николай Леонидович!

– Да, добрый день, Наталья Николаевна! Андрей Лазуткин:

Понятно, что любой может заболеть, но такие вещи не обсуждают по мобильному телефону. Причем тогда была осень 2020 года и ситуация колебалась. А что происходит сегодня? Тоже непростые события. Готовится и уже, по сути, идет украинское контрнаступление на 5-6 направлениях сразу, пока оно выглядит как локальные бои. И под каждое направление, например, Брянскую область (а это почти Беларусь) они создают диверсионную и информационную активность, чтобы отвлекать силы и средства от фронта. Конечно, их интересуют наши первые лица, отношения Беларуси и России, и, как мы помним, 9 Мая и в Москве, и в Минске проходило под угрозой терактов.

А что касается граждан Украины, они не просто поддерживают теракты, а искренне считают, что если не будет Путина или Лукашенко, все их проблемы моментально исчезнут. Чтобы вы понимали, как работает украинская пропаганда.

Андрей Лазуткин:

Вот они поют «Путин умирает, счастье наступает». Как эти люди будут жить дальше, их вообще не волнует. То, что там президент – наркоман, не является секретом, и кто раньше закончит жизнь – это большой вопрос. Но в Украине специфическое отношение к власти, от нее не ждут ничего хорошего. Поэтому все время меняются говорящие головы в телевизоре, которые отводят от власти негатив. Не нравится Зеленский, слушайте Арестовича, или вот такие песни, но это все разные головы одной гидры. Но то, что украинцы рассказывают по своему телевидению про отравление Лукашенко, – это для внутренней аудитории. А вот чтобы создать конфликт между Беларусью и Россией, информация якобы о смерти, болезни, проблемах с Путиным вбрасывается именно через российские каналы. Это повышает ее достоверность. Попадая в Беларусь, эта информация выглядит уже не как украинская или западная, а как якобы «российская».

Андрей Лазуткин:

Но это не так. Если вы хотите знать точку зрения Кремля, ориентируйтесь на федеральные каналы. Все остальное, что касается Беларуси, – это разные информационные схемы по зарабатыванию денег, отработка заказа по какой-то теме, какие-то личные счеты (например, крупного капитала). А есть и реальные западные закладки, иностранные агенты, которые в России до сих пор работают. Поэтому мы внимательно смотрим, кто что говорит и пишет, особенно при каких-то проблемах. Если вы работаете в коллективе, тоже посмотрите внимательно, кто какую обсуждает информацию. Если она касается работы – это одно. А если что-то хотят узнать от вас лично, через личные связи, например о чьем-то здоровье, подумайте 10 раз, прежде чем что-то говорить. На самом деле шпионские сети, которые показывают по телевизору – они ведь не только закладывают электроплитки в лесах, это было дикое исключение, наглость, которую надо было пресечь. Их основная задача (и это тоже видно по фильмам) – постоянный сбор информации в разных группах населения: что говорят военные, МВД, семьи чиновников, учителя, врачи, студенты, жители приграничных районов. И так идет постоянный сбор информации о стране. Для чего?

Андрей Лазуткин:

Если в 2020 году была задача победить на выборах, то три года спустя речь открыто идет о военной интервенции. Но проводить интервенцию против мобилизованного государства – это самоубийство. А вот если в Беларуси будет кризис, переход власти, борьба на выборах – это благоприятная среда для пограничного конфликта. Судя по тактике, им проще зайти через Брянскую область, чем переходить белорусско-украинскую границу на Полесье. Гомель – это крупный город, и вы могли заметить, что Президент уделяет ему особое внимание.

То есть обстановка и так была непростой, а еще Украине поставили британские ракеты с дальностью поражения до 500 километров. Против России этого мало, а вот для оказания давления на Беларусь, создания угроз этого хватит. Как натовцы воюют по классике – это «бесполетная зона», когда сбивают самолеты, уничтожают ПВО, а потом проводят сухопутную операцию якобы для поддержки внутренних группировок. Эта схема работала и в Югославии, и в Ливии, и в Сирии, где они не могли сбросить власть изнутри «мирным» путем. Мы для того и размещаем тактическое ядерное оружие, чтобы остудить их головы.

Андрей Лазуткин:

Но решение о такой операции принимают не военные, а политики. А они смотрят на всю картину: кто с кем дружит, кто чем болеет, кто пойдет на следующие выборы – и дальше расписывают 3-4 сценария. Если бы действительно с Президентом случилось что-то плохое, их аналитики уже предложили бы готовый вариант действий против Беларуси. Но пока мы этого не видим и, значит, не все так плохо.