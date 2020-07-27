В каких районах Беларуси действуют ограничения и запреты на посещение лесов из-за жаркой погоды?

Новости Беларуси. До 30 градусов тепла прогнозируют на 27 июля синоптики в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из-за жаркой погоды усложняется пожароопасная обстановка в лесном фонде.
Новости Беларуси. До 30 градусов тепла прогнозируют на 27 июля синоптики в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из-за жаркой погоды усложняется пожароопасная обстановка в лесном фонде.
Ограничения и запреты на посещение лесов действуют более чем в 30 районах Гродненской, Минской и Гомельской областей. Информация обновляется в реальном времени. Отследить ее можно на интерактивной карте Минлесхоза.
Новые опасные локации появляются постоянно. Не следует забывать о мерах безопасности и там, где подобных запретов нет. В пожароопасный сезон необходимо быть осторожными с огнем в лесу. Наиболее частая причина возгораний – человеческий фактор.