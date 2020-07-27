В каких районах Беларуси действуют ограничения и запреты на посещение лесов из-за жаркой погоды?

Новости Беларуси. До 30 градусов тепла прогнозируют на 27 июля синоптики в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за жаркой погоды усложняется пожароопасная обстановка в лесном фонде.

Ограничения и запреты на посещение лесов действуют более чем в 30 районах Гродненской, Минской и Гомельской областей. Информация обновляется в реальном времени. Отследить ее можно на интерактивной карте Минлесхоза.