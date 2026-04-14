В каких продуктах содержится много клетчатки? Нутрициолог поделилась списком

Наталья Зайцева, нутрициолог:

Для здорового микробиома нашего кишечника важно ежедневно употреблять достаточное количество клетчатки. Сегодня я расскажу, сколько нужно употреблять клетчатки, какие виды бывают и в каких продуктах она содержится.

Всего бывают два вида клетчатки – растворимая и нерастворимая. По названию можно понять, что растворимая клетчатка растворяется в воде, а нерастворимая не растворяется. Растворимая клетчатка образует в организме своего рода гель, набухает, создает чувство сытости и таким образом снижает холестерин и уровень сахара. А нерастворимая клетчатка улучшает работу и моторику нашего желудочно-кишечного тракта.

Сейчас я назову продукты, которые содержат в своем составе оба вида клетчатки: и растворимую, и нерастворимую. Зеленая листовая зелень, чем зеленее, тем лучше. Также все виды капусты работают в буквальном смысле как щетка для нашего кишечника. Отдельно хочется сказать про такую группу овощей, как крахмалистые овощи, которые вы все знаете и любите. Картофель, свекла, морковь, тыква. Когда мы их варим или запекаем, в них образуется очень много крахмала, но не самого полезного. А вот если мы охлаждаем эти овощи, тогда крахмал становится резистентным, и тогда он очень полезен для нашего кишечника.

Самый необычный продукт на нашем столе – это псиллиум, или шелуха подорожника. Он образует гель в контакте с водой, набухает, создает чувство сытости, снижает холестерин и уровень сахара в крови и улучшает работу нашего кишечника. Взрослому человеку важно регулярно употреблять не менее 20-25 грамм клетчатки в сутки, а лучше 30-40 грамм. Употребляйте ежедневно эти продукты и будьте здоровы!