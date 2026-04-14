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В Словении пройдет референдум о выходе страны из НАТО

14 апреля 2026 07:43
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Новый поворот в европейской политике: Словения может покинуть НАТО. Референдум по этому вопросу намерен инициировать спикер парламента, глава партии евроскептиков Зоран Стеванович, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Словении пройдет референдум о выходе страны из НАТО-2

Основная цель – обрести самостоятельность в политике, не выполняя решений, идущих вразрез с национальными интересами. По мнению сторонников выхода, это избавит Любляну от участия в «чужих войнах» и позволит сконцентрироваться на построении социального государства.

В Словении пройдет референдум о выходе страны из НАТО-4

Зоран Стеванович, председатель Государственного собрания Словении:
Мы будем категорически противостоять вмешательству в чужие военные и дипломатические конфликты, потому что Словении от этого никогда не было пользы. В то же время я должен сказать, что мы пообещали народу провести референдум о выходе из НАТО и проведем этот референдум.

Словения стала полноправным членом НАТО в марте 2004 года вместе с Болгарией, Эстонией, Латвией, Литвой, Румынией и Словакией. И не раз подвергалась жесткой критике от руководства Альянса за недостаточные расходы на оборону и закупки вооружений.

# НАТО

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