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Пилоты крупнейшей авиакомпании Германии вышли на забастовку

14 апреля 2026 07:45
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Сотни отмененных рейсов и десятки тысяч застрявших в аэропортах пассажиров. Таковы последствия забастовки, которую устроили пилоты крупнейшей авиакомпании Германии. А уже 15 апреля к ним обещают присоединиться и бортпроводники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пилоты крупнейшей авиакомпании Германии вышли на забастовку-2

Забастовка коснулась пассажиров в аэропортах по всей Германии. Помимо Франкфурта и Мюнхена, она скажется также на Гамбурге, Штутгарте, Берлине, Дюссельдорфе, Лейпциге и Дрездене. Как заявили в профсоюзе пилотов, акция протеста вызвана недовольством работников заработной платой и пенсионным обеспечением. При этом руководство компании не пытается найти компромисс и не готово вести переговоры. Там назвали требования протестующих абсурдными и невыполнимыми.

# Германия

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