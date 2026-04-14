Пилоты крупнейшей авиакомпании Германии вышли на забастовку

Сотни отмененных рейсов и десятки тысяч застрявших в аэропортах пассажиров. Таковы последствия забастовки, которую устроили пилоты крупнейшей авиакомпании Германии. А уже 15 апреля к ним обещают присоединиться и бортпроводники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Забастовка коснулась пассажиров в аэропортах по всей Германии. Помимо Франкфурта и Мюнхена, она скажется также на Гамбурге, Штутгарте, Берлине, Дюссельдорфе, Лейпциге и Дрездене. Как заявили в профсоюзе пилотов, акция протеста вызвана недовольством работников заработной платой и пенсионным обеспечением. При этом руководство компании не пытается найти компромисс и не готово вести переговоры. Там назвали требования протестующих абсурдными и невыполнимыми.