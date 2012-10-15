Когда и перед кем стоит открывать двери, а кого можно не пропускать вперед. «Дверной» этикет от Ольги Бельмач

Вход и выход из дверей – не самая сложная ситуация, но многие ее неоправданно затрудняют. Чтобы не попасть впросак, помните: по правилам этикета, мужчина несколько опережает женщину, когда открывает дверь, а затем, пропустив ее, входит сам. Правда, и тут имеются исключения.

Ольга Бельмач, ведущая СТВ:

Первым в помещение входит мужчина, если за дверью темно, если сама дверь сама по себе тяжелая. И совсем необычное правило – в ресторан первым входит тоже мужчина. Таким образом он показывает, что он здесь главный.

Вежливость в офисе также все чаще не связывается с полом работников. Здесь нет мужчин и женщин – только начальники и подчиненные, поэтому иерархия здесь несколько иная:

Ольга Бельмач, ведущая СТВ:

В офисе вообще все довольно просто: кто первый подошел к двери, тот первый в нее и входит. Исключения только в том случае, если к вам пришли гости. Вы, конечно же, пропускаете их вперед, далее обгоняете и по коридору все-таки вы идете первым до двери, опять пропускаете гостя вперед и так далее, пока не закончится последняя дверь.

Традиционно принято, что в дверях младший по возрасту обычно уступает дорогу старшему, подчиненный – начальнику. Из двух людей одинакового возраста и положения в обществе первым проходит тот, кто ближе к двери. Если же человек, который выше по положению, приглашающим жестом пропускает вперед, то с легким поклоном или словами благодарности следует воспользоваться приглашением. Это будет вежливо.

Поднимаясь или спускаясь по ступенькам, мужчина стремится опередить даму только в тех случаях, когда лестница темная, крутая или шаткая. Если обстоятельства складываются иначе, впереди идет женщина, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Ольга Бельмач, ведущая СТВ:

С дверью всегда возникает еще один вопрос: так стучать или не стучать в кабинет, если вы находитесь на работе. Этикет тут говорит однозначно: ни в какие двери на работе мы не стучим.

Хотя есть другое мнение. Если вы знаете, что за дверью находится меньше трех людей, то все-таки постучать стоит. Вдруг они там заняты серьезными деловыми вопросами.

Всегда будет вежливым придержать дверь для другого человека, независимо от пола, если у него заняты руки или ему трудно передвигаться. Очевидно, что нельзя хлопать дверью ни перед кем. Следует быть внимательным: дождаться, пока человек, идущий за вами, будет иметь возможность самостоятельно придержать дверь.

Что касается автомобиля, водитель обычно открывает дверцу перед пассажиром, особенно если это дама или мужчина старше его по возрасту. Женщине при этом нужно подать руку, поддержать ее.

И, наконец, золотое правило этикета гласит: «Относитесь к другим так, как вы бы хотели, чтобы относились к вам». Если вы не знаете, какое поведение будет правильным в той или иной ситуации, делайте так, как подсказывает вам здравый смысл, стараясь при этом никого не обижать и никому не быть в тягость.