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В одном из кварталом на проспекте Рокоссовского в Минске появилась мини-агроусадьба

15 октября 2012 17:08
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Новости Беларуси. Почему на проспекте Рокоссовского так деревья шумят? Авторы оригинальной идеи благоустройства из этой песни слов не выкинули. Отдохнуть с пользой для души теперь можно и в обновленном квартале Ленинского района.

Здесь время остановилось в воссозданной руками жильцов мини-агроусадьбе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Прямо с порога телега, мельница и колодец зовут в атмосферу сельского быта. А каждая аутентичная деталь рассказывает прохожим про старобелорусские традиции.

# общество # Декоративное искусство # Фотофакт

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