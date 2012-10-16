Новости Беларуси. Эксперимент в пассажирских поездах. На белорусских железных дорогах появятся вагоны для некурящих. 16 октября первый такой поезд отправится по маршруту Могилев – Минск. Через несколько дней к нововведению присоединится поезд Брест – Минск. А потом Гомель – Минск и Витебск – Минск.

В настоящее время в пассажирских поездах разрешено курить в специально отведенных для этого местах. Ими в каждом вагоне является тамбур. При проведении эксперимента в вагонах для некурящих курить в тамбурах будет запрещено.

Это не первое новшество БЖД. В настоящее время уже действует разделение вагонов на мужские и женские купе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.