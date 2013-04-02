В Ивенце родителям, воспитывающих инвалидов, дадут каникулы

Новости Беларуси. В Ивенецком доме-интернате для детей-инвалидов с особенностями физического развития стартовал новый социальный проект. Его суть - помочь родителям, воспитывающих инвалидов. Дать им короткий перерыв.

Детей по желанию родителей готовы принять в дом-интернат. Предусмотрено питание, лечение, учебный процесс.

Каникулы для родителей будут длиться 28 дней. За это время родители могут заняться своими делами, поправить состояние здоровья, либо отдохнуть. С начала года услугой воспользовались уже 2 семьи, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.