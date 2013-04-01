В Слуцке наградили лауреатов премии «Человек года Минщины»

Новости Беларуси. В Слуцке наградили лауреатов специальной премии облисполкома «Человек года Минщины». 20 самых достойных, творческих и самоотверженных представителей различных профессий получили высокие награды.

Премия была основана в 2011 году. При определении претендентов на ее получение учитываются не только профессиональные, но и моральные качества, а также вклад в социально-экономическое развитие региона, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Факты биографии этих людей стали знаковыми не только для них самих, но и для всей страны. О каждом из номинантов можно рассказывать бесконечно, а их профессиональные достижения всегда будут вызывать большой интерес.

За результатами деятельности талантливого тренера Людмилы Дрозд следила вся планета. Ирина Помелова, ее воспитанница, - чемпионка мира по гребле на байдарках и каноэ, бронзовый призер Лондонской олимпиады. Сама Людмила Валентиновна за 16 лет тренерской работы подготовила 23 мастера спорта.

Александру Ивановичу Караневичу каждый день приносит победы. Уникальные операции по устранению инвалидности врач каждый год проводит более трех десятков. Даже в свою минуту славы о своих достижениях Александр рассказывает скромно и отмечает, что побед над болезнями не было бы без его учителей.

А Григорий Сорока – заслуженный работник культуры БССР, лауреат специальной премии Президента.

В зале овации в адрес лучших просто не затихали. Их трудолюбие и добросовестность – пример для каждого.

Борис Батура, председатель Миноблисполкома:

Окружающим есть на кого равняться, поэтому я просто уверен, что если у нас таких людей будет хотя бы 50% или чуть-чуть больше, то тогда нашему государству, Главе государства нечего переживать за будущее нашей страны.