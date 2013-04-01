Новости США. Власти Нью-Йорка возобновляют поиск останков погибших в терактах 11 сентября 2001 года. На этом настаивали семьи тех, чьи тела до сих пор не обнаружены. Собранные обломки предполагается просеять в поисках фрагментов человеческих тел. На сегодня не идентифицированы останки более тысячи человек.

Сейчас на месте, где ранее стояли башни Всемирного торгового центра строятся новые небоскребы и мемориал в память о погибших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теракт, который унес жизни почти трех тысяч человек, стал крупнейшим в истории. По официальной версии, его организовала группировка «Аль-Кайда»". Но вопросов в этом деле еще остается множество.