На железнодорожных вокзалах России появились рамки металлоискателей, ленты, рентгеновские установки

Новости России. В России начинает действовать система досмотра на железнодорожных вокзалах. Она подобна проверке в аэропортах: рамки металлоискателей, ленты, рентгеновские установки. Правда, пока досмотр будет проводиться в тестовом режиме и пройдут проверку только те, кто вызывает подозрение. Специалисты считают, что эта мера позволит значительно повысить уровень безопасности.

Сейчас Министерство транспорта и правительство России готовят нормативную базу, чтобы подобные проверки проводились уже не в тестовом, а в штатном режиме. А железнодорожники просят пассажиров с пониманием отнестись к нововведению и, чтобы не опаздывать на поезда, заранее приезжать на вокзалы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.