Прямой эфир

На железнодорожных вокзалах России появились рамки металлоискателей, ленты, рентгеновские установки

01 апреля 2013 06:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. В России начинает действовать система досмотра на железнодорожных вокзалах. Она подобна проверке в аэропортах: рамки металлоискателей, ленты, рентгеновские установки. Правда, пока досмотр будет проводиться в тестовом режиме и пройдут проверку только те, кто вызывает подозрение. Специалисты считают, что эта мера позволит значительно повысить уровень безопасности.

Сейчас Министерство транспорта и правительство России готовят нормативную базу, чтобы подобные проверки проводились уже не в тестовом, а в штатном режиме. А железнодорожники просят пассажиров с пониманием отнестись к нововведению и, чтобы не опаздывать на поезда, заранее приезжать на вокзалы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Полиция

Другие новости рубрики

Все новости
01 апреля 2013 06:06

Специальная операция «Арсенал» стартует 1 апреля в Минске

Сезонный запрет на лов рыбы вводится 1 апреля в Беларуси
01 апреля 2013 06:01

Сезонный запрет на лов рыбы вводится 1 апреля в Беларуси

Тадэуш Кондрусевич поздравил всех верующих христиан с Пасхой и поделился впечатлениями о новом Папе Римском
31 марта 2013 20:19

Тадэуш Кондрусевич поздравил всех верующих христиан с Пасхой и поделился впечатлениями о новом Папе Римском