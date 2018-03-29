«В итоге – катастрофа»: Миронов рассказал свою версию гибели Юрия Гагарина

Новости России. 27 марта 1968 года погиб первый космонавт планеты Юрий Гагарин. Причиной стала ошибочная команда с земли.

Об этом сообщил ТАСС член лётной подкомиссии, которая входила в большую правительственную комиссию по расследованию причин этой катастрофы, Арсений Миронов.

Трагедия произошла во время тренировочного полёта на учебном истребителе МиГ-15УТИ. Тогда на борту самолёта находился ещё один человек – лётчик-инструктор Владимир Серёгин.

По официальной версии, Гагарин совершил резкий манёвр, что привело к попаданию самолёта в закритический режим полёта и сваливанию. По словам Миронова, Юрий уклонялся от столкновения с внезапно появившимся самолётом.

Эксперт утверждает, что смог узнать причину гибели лётчика-космонавта после многократного прочтения фрагментов расшифровки радиообмена в первой его редакции, законспектированных в блокноте.

«На запрос Гагарина в 10:29:57 – «Задание в зоне 20 закончил. Прошу разрешение на курс 320 градусов» – руководитель полётов (или его помощник) немедленно ответил – «Разрешаю», – по-видимому, не наблюдая опасного сближением меток целей самолётов Серегина – Гагарина и Андреева на экране локатора. Если бы руководитель полетов выполнял свои обязанности, он должен был, посмотрев на экран локатора, немедленно дополнить команду «Разрешаю» всего двумя словами – «Без снижения». Но слов «Без снижения» не было произнесено. В итоге – катастрофа», – рассказал Миронов ТАСС.

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В ходе расследования так и не выяснилось, кто в тот раз следил за радаром. Предполагается, что если бы Гагарин получил правильную команду, его самолёт пролетел бы над воздушным судном лётчика Андреева. И критического сближения истребителе не произошло бы.

Арсений придерживается мнения, что при расследовании намеренно были искажены факты. Как пример он привёл случай, когда Андреева спросили, в условиях какой облачности он летал. Лётчик ответил: «Летал вне облачности». В то же время, после уточняющих вопросов он добавил: «Ну, может быть, я напутал, может, была сплошная облачность».

Миронов утверждает, что вне облачности лётчики могут увидеть друг друга и безопасно разойтись. Также Арсений предполагает, что Андрееву дали указание так говорить, чтобы скрыть истинные причины гибели Гагарина и Серёгина.

Своя версия есть у советского космонавта Алексея Леонова. Он пришёл к выводу, что учебный МиГ попал в вихревой след пролетавшего рядом сверхзвукового Су-15. Фамилию лётчика сверхзвукового самолёта Леонов не назвал.

«Самолёт, который там был, прошел на высоте 4200 метров на сверхзвуке на расстоянии 10-15 метров от самолёта Гагарина, перевернул и загнал самолёт в глубокую спираль. Все говорят: «Они в штопор сорвались». Самолёту, чтобы сорваться в штопор нужна скорость 350 км/час, а он столкнулся с землей на скорости 750 км/час, это глубокая перевёрнутая спираль. Он перевернул самолёт этот, вот как было на самом деле», – изложил свою версию ТАСС Леонов.