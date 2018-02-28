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В исследовании много интересных фактов. В Минске провели опрос, пользуется ли спросом белорусская продукция у молодёжи

28 февраля 2018 07:14
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Новости Беларуси. Кому отдает предпочтение белорусская молодежь в выборе той или иной продукции и востребован ли сегодня белорусский производитель?

В исследовании много интересных фактов. В Минске провели опрос, пользуется ли спросом белорусская продукция у молодёжи-1

В Минске озвучены итоги масштабного соцопроса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он охватил более тысячи молодых белорусов, живущих в различных регионах республики. Участникам предложили сделать выбор в пользу их любимых торговых марок по основным группам продовольственных и промышленных товаров. Выяснилось: в приоритете – продукты питания. Отечественная обувь и галантерея также пользуются спросом. А вот напитки, косметику и технику молодые люди предпочитают импортные.

В исследовании много интересных фактов. В Минске провели опрос, пользуется ли спросом белорусская продукция у молодёжи-4

Валентина Дынич, заместитель председателя ассоциации защиты интеллектуальной собственности «Белбренд»:
Модное течение – именно они определяют выбор молодежи, когда она выбирает не белорусское. Нашим предприятиям стоит обратить внимание на наше исследование, потому что там много любопытных вещей, которые позволят им сделать так, чтобы молодежь, несмотря на свою приверженность определенным предпочтениям, увидела плюсы наших белорусских товаров.

В вопросе приобретения контрафактов молодые белорусы неоднозначны. Нейтральны к подделкам одежды и обуви, но принципиальны в выборе оригинальных лекарств и продуктов питания. Планируется, что исследование будет способствовать популяризации белорусских брендов.

В исследовании много интересных фактов. В Минске провели опрос, пользуется ли спросом белорусская продукция у молодёжи-7

# общество # Государственная социальная политика # Фотофакт # Валентина Дынич

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