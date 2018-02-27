В связи с аномально низкими для Минска температурами акция «Социальный патруль» продлена до конца недели

Новости Беларуси. Особое внимание – бездомным, ведь именно они больше всего времени проводят на улице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Особое внимание – бездомным, ведь именно они больше всего времени проводят на улице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Около 1000 минчан уже получили помощь социальных служб, медиков и волонтеров Красного Креста. Люди могут рассчитывать на горячую еду, теплую одежду и ночлег.
Инна Баласанян, директор ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Заводского района»:
Находим таких людей и на остановках, где-то в переходах. Кто-то приходит и к нам обращается за помощью. В основном это лица, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Мы их направляем в дом ночного пребывания.
Помощь лишней не бывает. Согреть горячим чаем, восстановить паспорт, а порой и вернуть пропавшего человека в семью – задачи социального патруля. Кстати, 10 человек смогли получить не только временное жилье, но и работу.