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В связи с аномально низкими для Минска температурами акция «Социальный патруль» продлена до конца недели

27 февраля 2018 20:59
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Новости Беларуси. Особое внимание – бездомным, ведь именно они больше всего времени проводят на улице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

В связи с аномально низкими для Минска температурами акция «Социальный патруль» продлена до конца недели-1

  

Около 1000 минчан уже получили помощь социальных служб, медиков и волонтеров Красного Креста. Люди могут рассчитывать на горячую еду, теплую одежду и ночлег.  

В связи с аномально низкими для Минска температурами акция «Социальный патруль» продлена до конца недели-4

  

Инна Баласанян, директор ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Заводского района»:  
Находим таких людей и на остановках, где-то в переходах. Кто-то приходит и к нам обращается за помощью. В основном это лица, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Мы их направляем в дом ночного пребывания.  

В связи с аномально низкими для Минска температурами акция «Социальный патруль» продлена до конца недели-7

  

Помощь лишней не бывает. Согреть горячим чаем, восстановить паспорт, а порой и вернуть пропавшего человека в семью – задачи социального патруля. Кстати, 10 человек смогли получить не только временное жилье, но и работу.  

# общество # Фотофакт # Белорусское общество Красного Креста # Инна Баласанян

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