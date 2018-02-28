«Стараешься быть в стороне и вместе с тем всё наблюдать»: как закройщица женского платья стала смотрителем музея?

Лариса Казакова, смотритель музея: Когда приходят люди, прикладываешь максимум усилий, чтобы никому не мешать, чтобы остаться незаметной, в стороне и видеть каждое движение, и чтобы максимум удовольствия было, насладиться картинами. Стараешься быть в стороне и вместе с тем всё наблюдать.

Она молчалива и неприметна. Часами может просиживать на стуле, и лишь сосредоточенный взгляд выдает: не просто сидит – работает! Профессия смотрителя музея не требует определенных навыков, специального образования и в пору технологических новинок даже кажется архаичной.

Лариса Казакова:

Мы с дочкой гуляли по городу и шли мимо, дочка говорит:

– А почему бы тебе не пойти работать в музей?!

Я уже на пенсии была. Даже в этот момент я зашла в музей и спросила.

Они говорят:

– Приходите к руководству и там поговорите.

Вот я пришла, и меня взяли на работу.

В прошлом закройщица женского платья высшего разряда, на примерку к которой выстраивалась очередь за несколько месяцев, сегодня – музейный сотрудник с 11-летним стажем может рассказать о любой выставке нехуже музейного гида. Если научный сотрудник занимается узким направлением, то смотритель, как серый кардинал, знает всё. Знает, но чаще всего молчит.