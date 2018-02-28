«Стараешься быть в стороне и вместе с тем всё наблюдать»: как закройщица женского платья стала смотрителем музея?
Лариса Казакова, смотритель музея:
Когда приходят люди, прикладываешь максимум усилий, чтобы никому не мешать, чтобы остаться незаметной, в стороне и видеть каждое движение, и чтобы максимум удовольствия было, насладиться картинами. Стараешься быть в стороне и вместе с тем всё наблюдать.
Она молчалива и неприметна. Часами может просиживать на стуле, и лишь сосредоточенный взгляд выдает: не просто сидит – работает! Профессия смотрителя музея не требует определенных навыков, специального образования и в пору технологических новинок даже кажется архаичной.
Лариса Казакова:
Мы с дочкой гуляли по городу и шли мимо, дочка говорит:
– А почему бы тебе не пойти работать в музей?!
Я уже на пенсии была. Даже в этот момент я зашла в музей и спросила.
Они говорят:
– Приходите к руководству и там поговорите.
Вот я пришла, и меня взяли на работу.
В прошлом закройщица женского платья высшего разряда, на примерку к которой выстраивалась очередь за несколько месяцев, сегодня – музейный сотрудник с 11-летним стажем может рассказать о любой выставке нехуже музейного гида. Если научный сотрудник занимается узким направлением, то смотритель, как серый кардинал, знает всё. Знает, но чаще всего молчит.
Лариса Казакова:
Рабочий день начинается в 10 часов утра. Я провожу осмотр за картинами, просматриваю: все ли на месте, ничего ли не случилось. Когда всё нормально, усаживаюсь в зале и жду посетителей. Очень приятно, что ко мне подходят много посетителей и интересуются: где и какая картина, а есть ли такая картина. Часто проходят разные мероприятия, но должность обязывает сидеть в своём зале. И так, чтобы участие принимать, мы не принимаем, зато слышим прекрасную музыку.
Месяц в одном зале, месяц в другом. Смотрители периодически меняют свое место работы – прекрасная возможность для саморазвития.
Лариса Казакова:
Внутреннее поменялось. Я вот раньше в молодости с удовольствием всякие эстрадные песни слушала, теперь я не могу их слушать, мне нужна другая музыка, мне нужен Шопен, мне нужна опера. Я очень поменялась благодаря работе в музее.
Умение быть терпеливым и дружелюбным – основное условие приёма на работу. Елена Геннадьевна в музее стала настоящим психологом. Говорит, даже по походке может определить: интересует ли человека искусство, и какое конкретно.
Хранительница не только работ, но и атмосферы, духа музея, уверяет: никаких полтергейстов в стенах культурной сокровищницы не обитает – всё это домыслы. Зато здесь царит особая энергетика, которой хочется делиться с близкими.