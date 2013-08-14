В Испании построили 47-этажный небоскрёб... без лифта

Новости Испании. В Испании построили одно из самых высоких жилых зданий в Европе – 47-этажный небоскрёб. А лифт забыли, сообщает ctv.by со ссылкой на «Народную газету».

Подобная нелепость возникла из-за того, что изначально дом хотели сделать всего лишь 20-этажным. Однако прежний застройщик разорился ещё в 2009 году. А новый решил добавить ещё 27 этажей, но изменений в проект не внёс.

Сооружение должно было стать символом новой философии, а в итоге его окрестили символом экономического кризиса в Испании. Сейчас строители думают, куда примостить высотный лифт, ведь места под его оборудование в здании попросту не осталось.

В мире много странных зданий: небоскрёб-огурец в Лондоне, дом-ананас в Шотландии и дом-яйцо в Москве. Особенно богата на такие постройки Америка, где есть заправка в виде чайника, туалет в виде ботинка, офис в виде корзины и даже дом-стиральная машина. Кстати, наша Национальная библиотека занимает 24 место в рейтинге самых необычных зданий мира. (смотрите видео)