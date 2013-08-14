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Первый запрет на посещение лесов введен в Светлогорском районе

14 августа 2013 05:57
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Новости Беларуси. Первый запрет на посещение лесов введен в Беларуси. Пока табу коснулось только Светлогорского района. Связано это с большой вероятностью лесных пожаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Четвертый класс опасности из пяти возможных объявлен в Гомельской, Брестской и Могилевской областях. Там установилась сухая, теплая погода, и ситуация в ближайшие дни не изменится – осадков синоптики не обещают до понедельника. Так что грибникам и ягодникам, возможно, придется изменить планы на выходные и в других районах.

# общество # Пожар

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