Первый запрет на посещение лесов введен в Светлогорском районе

Новости Беларуси. Первый запрет на посещение лесов введен в Беларуси. Пока табу коснулось только Светлогорского района. Связано это с большой вероятностью лесных пожаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Четвертый класс опасности из пяти возможных объявлен в Гомельской, Брестской и Могилевской областях. Там установилась сухая, теплая погода, и ситуация в ближайшие дни не изменится – осадков синоптики не обещают до понедельника. Так что грибникам и ягодникам, возможно, придется изменить планы на выходные и в других районах.