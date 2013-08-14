Правительство Беларуси: Подготовку учреждений образования к новому учебному году необходимо завершить до 29 августа

Новости Беларуси. Подготовку учреждений образования к новому учебному году необходимо завершить до 29 августа. Об этом 14 августа заявили в Правительстве. К этому времени должны быть подписаны паспорта готовности. Пока учеников могут принять только половина учебных заведений.

Также в Совмине производители представили ассортимент товаров для школьников: одежду, обувь, канцелярские принадлежности и учебники. Премьер-министр напомнил о недавнем поручении Президента: создать необходимые условия для подготовки к новому учебному году детей из многодетных, а также неблагополучных семей.

В Беларуси в 2013 году за парты сядут почти 100 тысяч первоклассников. Это на 6,5 тысяч больше, чем в 2012 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почти сотня новых моделей для тех, кто буквально через две с половиной недели сядет за парты.

Импровизированный школьный базар сегодня организовали прямо в Правительстве. Премьер-министр был в роли придирчивого родителя. Активнее расширять ассортимент и выпускать больше школьных костюмов из натуральных тканей.

Сумки, канцтовары, спортивная одежда и обувь — каждое предприятие выдержало экзамен к школьному сезону. Но главное — учебники. Более сотни новинок по разным предметам. Актуальность, доступность плюс интерактивная подача. Сейчас не просто вместить знания даже для самых маленьких, только лишь под обложкой.

Ирина Васильева, начальник управления информационных технологий Национального института образования:

Надо расставить, например, порядок действий. Если мы правильно ответим, парашютист приземлится на соответствующую платформу. Это способствует повышению интереса, мотивации к изучению любого учебного предмета.

Основная проблема — готовность самих школ ко встрече с учениками. Паспорта подписаны только у половины. Остальные — на пути к финишу. Будут в этом году и новостройки — школы в Минске, Солигорске, общежития для студентов и несколько детских садов. Однако проблема с дошкольниками, особенно в столице — весьма острая. 8 тысяч детей на очереди, чтобы пойти в сад. Тема на контроле, в планах Правительства на 2014 год — выделить больше средств на решение этого вопроса. Премьер-министр напомнил и о недавнем поручении Президента.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Я хотел бы обратить внимание на то поручение, которое дано Главой государства, чтобы дойти до каждой семьи: сколько конкретно в каждом регионе таких семей, насколько все учтено, чтобы действительно оказать соответствующую материальную помощь.

Многие объекты находятся в завершающей стадии, и, безусловно, надо сейчас на местах предпринять все необходимые меры для того, чтобы к началу учебного года все работы были завершены. По ряду объектов планируется, что некоторые работы еще будут выполняться и в процессе начала учебного года, особенно в сентябре (может, кровли, что-то связанное с системами внешних сетей). Но желательно, лучше, чтобы все это было сделано до начала учебного года. Там объемы небольшие.