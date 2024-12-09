Европейские политики продолжают заниматься якобы вопросами безопасности и внешних угроз, нежели направить все силы на решение важных внутренних вопросов. Так, польские власти в очередной раз продлили действие буферной зоны на границе с Беларусью, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам главы местного МВД, еще как минимум на 90 дней. Несмотря на все ожидания, власти решили не увеличивать площадь зоны. Планируется, что общая территории, где запрещено пребывание, составит чуть более 60 километров. Напомним, буферная зона действует согласно постановлению польских властей, принятого в июне 2024 года. Чиновники заявляют, что это действенный метод ограничения нелегальной миграции. Впрочем, официальным заявлениям уже мало кто верит, ведь факты выдают ложь политиков. Буферную зону создали лишь для того, чтобы скрыть массовые зверства пограничников в отношении беззащитных иностранцев, которых не только избивают и калечат, но и лишают жизней.