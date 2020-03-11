Владимир Карягин: «Никогда не идите на нелегальные какие-то сделки. Чеки, документы, договора – это крайне важно»

О защите прав потребителя говорили во время съёмок программы «В обстановке мира».

МАРТ: «Нашему бизнесу не всегда хватает понимания, что внимание к потребителю избавит от многих проблем»

Владимир Карягин, председатель Высшего Координационного Совета Республиканской конфедерации предпринимательства:

Посмотрим со стороны потребителя, пользуясь возможностью, хотел бы порекомендовать: никогда не идите на сделки, на нелегальные какие-то сделки. Чеки, документы, договора – это крайне важно. Потому что вы сами себя защищаете правильным, легальным поведением.

Легальное поведение потребителя всегда заставит легально действовать субъект хозяйствования, нести ответственность, разделять эти риски. Поэтому необходимо повышать правовую культуру людей и потребительскую культуру. Это крайне важно, на это, хотелось бы, чтобы побольше уделяли внимание средства массовой информации.

И да, действительно, государство сегодня внесло много правильных правок и защищает потребителя. Научились уже суды. Ведь 30 лет назад, вы помните, суды, судьи не знали, как отнестись к этому вопросу.

Анна Суша, председатель ОО «Белорусское общество защиты потребителей»:

Да, нужно было внести в суд закон о защите прав потребителя. Я помню это, припоминаю.