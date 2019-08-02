В Ильин день в Бресте начался Всебелорусский крестный ход

Новости Беларуси. В Ильин день в Бресте начался Всебелорусский крестный ход, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его участники преодолеют более 600 километров до конечной точки, а это древний Полоцк. В далекий путь с юго-запада на север страны паломники отправились утром сразу после литургии в одном из брестских храмов. По улицам областного центра прошли сотни верующих.

Крестный ход приурочен сразу к двум знаковым датам: 75-летию освобождения Беларуси и 180-летию Полоцкого собора. Маршрут будет пролегать в основном через небольшие города и деревни. Стать участником духовной акции может каждый желающий.

Руслан Лира, житель Бреста:

В деревнях Беларуси есть церкви очень древние, которым больше ста лет. Они тоже заслуживают внимания.

Елена Лира, жительница Бреста:

У каждого человека в душе есть вера. Мы верим в Бога. Сейчас в этом крестном ходу я получаю Божью благодать. И несу свет людям, очищение. И сама получаю это – какое-то удовлетворение, спокойствие.