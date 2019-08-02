В Беларуси число несовершеннолетних осуждённых за наркотики сократилось вдвое

Новости Беларуси. В Беларуси стали меньше осуждать несовершеннолетних за наркотики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2018 году к ответственности привлекли вдвое меньше подростков, чем в 2017-ом. Такие данные были озвучены на международной встрече экспертов, где обсуждаются проблемы алкоголизма и наркомании. Эти негативные проявления в обществе все меньше затрагивают молодежь. Все реже случаи, когда в пьяном виде подростки идут на преступление. Вместе с тем, речь идет о формировании в Беларуси антинаркотической коалиции.

Александр Лашин, заместитель генерального прокурора Беларуси:

Религиозные организации мы мало задействовали. Ведь очень много верующих людей. И, как правило, они на службы привлекают своих несовершеннолетних детей. Даже, я думаю, если они в результате своей проповеднической деятельности будут устанавливать другие ценности, не связанные с алкоголем и наркотиками, это уже положительный момент.



Рашед Мустафа Сарвар, представитель ЮНИСЕФ в Беларуси:

Нам нужно работать с семьей больше, потом реабилитационные процедуры. Я буду сегодня говорить, что срок реабилитации должен быть чуть больше, чем есть сейчас. И он должны проходить там, где подросток находится: в тюрьме, дома или в учреждении.