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В Беларуси число несовершеннолетних осуждённых за наркотики сократилось вдвое

02 августа 2019 12:10
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Новости Беларуси. В Беларуси стали меньше осуждать несовершеннолетних за наркотики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси число несовершеннолетних осуждённых за наркотики сократилось вдвое-1

В 2018 году к ответственности привлекли вдвое меньше подростков, чем в 2017-ом. Такие данные были озвучены на международной встрече экспертов, где обсуждаются проблемы алкоголизма и наркомании. Эти негативные проявления в обществе все меньше затрагивают молодежь. Все реже случаи, когда в пьяном виде подростки идут на преступление. Вместе с тем, речь идет о формировании в Беларуси антинаркотической коалиции.  

В Беларуси число несовершеннолетних осуждённых за наркотики сократилось вдвое-4

В Беларуси число несовершеннолетних осуждённых за наркотики сократилось вдвое-6

Александр Лашин, заместитель генерального прокурора Беларуси:
Религиозные организации мы мало задействовали. Ведь очень много верующих людей. И, как правило, они на службы привлекают своих несовершеннолетних детей. Даже, я думаю, если они в результате своей проповеднической деятельности будут устанавливать другие ценности, не связанные с алкоголем и наркотиками, это уже положительный момент.

В Беларуси число несовершеннолетних осуждённых за наркотики сократилось вдвое-9


Рашед Мустафа Сарвар, представитель ЮНИСЕФ в Беларуси:
Нам нужно работать с семьей больше, потом реабилитационные процедуры. Я буду сегодня говорить, что срок реабилитации должен быть чуть больше, чем есть сейчас. И он должны проходить там, где подросток находится: в тюрьме, дома или в учреждении.

В Беларуси число несовершеннолетних осуждённых за наркотики сократилось вдвое-11

По данным ООН, в мире наркотики употребляют 270 миллионов человек. За десять лет их потребление выросло на треть. Не меньшая проблема – алкоголизм. Каждый год от него умирает около 3 миллионов человек.

В Беларуси число несовершеннолетних осуждённых за наркотики сократилось вдвое-14

# Наркотики # общество # Александр Лашин # Рашед Мустафа Сарвар # Фотофакт

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