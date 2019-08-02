«Пожилая женщина умерла от этого шума». Адский капремонт дома на Плеханова

Долгожданный капитальный ремонт в доме на улице Плеханова даёт трещину. Вместо марафета – сломанные двери, разбитые ступеньки и облезлые стены.
Люди в недоумении: почему, всё, к чему прикасаются коммунальщики, разваливается на глазах!
Долгожданный капитальный ремонт в доме на улице Плеханова даёт трещину. Вместо марафета – сломанные двери, разбитые ступеньки и облезлые стены.
Люди в недоумении: почему, всё, к чему прикасаются коммунальщики, разваливается на глазах!
Мужчина:
Вот газовая труба здесь, конечно, сварена очень интересно. Не соблюдено расстояние – 2,2 метра. Во-вторых, видите, как она держится и крепёж какой, это всё, может, когда-то выйдет из строя.
Ирина Суша:
Долбили или что-то сделали с крышей, меняли. Здесь такой шум стоял. У нас, кстати, то же самое в подвале было, в четвёртом подъезде на первом этаже инвалид, пожилая женщина была, она умерла от этого шума.
Бессмысленный и беспощадный апгрейд коснулся и домофона. Жильцы уверяют: именно после работы коммунальщиков двери подъезда перестали закрываться. Теперь тут самый настоящий проходной двор!
Женщина:
Дверь сломали вот эту. Она закрывалась с трудом, теперь она вот так. Это строители открывали, теперь домофон не работает.
Мужчина:
Жильцы установили за свои деньги, в рассрочку, 6 месяцев проплачивали через ЖРЭО, хорошие двери, поставили блок защитный. А потом, когда закрывали жильцы, обнаружили, что он просто выкушен, не вырван, выкушен профессионально кусачами этот блок питания и дверь открыта.
Огромная дыра у порога превратила путь на лестничную площадку в опасную зону. Об этом напоминают кровавые пятна и разводы на плитке. Одна из жительниц подъезда зацепилась ногой и оказалась на больничной койке.
Женщина:
Уже я неоднократно звонила: у нас порожек, выше, чем всё, когда заходишь, у меня больная нога, но я уже знаю, иду сюда, как на минное поле.
Вот следы крови, это моя соседка рассекла пятку, шла и зацепилась за этот вот, пьёт антибиотики, у неё сильная рваная рана на пятке.
А ведь попасть в этот капкан может кто угодно – вечером в подъезде хоть глаз выколи! Новые светильники попросту не работают!
Мужчина:
Поставили ещё освещение у нас, меняли, дополнительные светильники. Я не знаю, зачем они здесь поставлены. Когда сумерки, в подъезде ничего не видно.
Женщина:
Когда только доходишь до ступеньки первой, тогда только загорается свет, и уже дальше пошёл. Здесь заходишь и это всё в темноте, на ощупь.
Во дворе дома ситуация не лучше. Под ковш ушли цветущие клумбы и кусты сирени, которые много лет радовали глаза жителей.
Ирина Суша:
Заехал трактор сюда и проехал по кустам, а потом взяли лопату и секли, и убрали. Здесь был жасмин и розочка, вот что от неё осталось.
Женщина:
Наверное, эти штучки были предназначены для сушилки белья. Там был асфальт, сейчас там лежит чернозём. Если я захочу воспользоваться этой сушилкой, мне придётся стать на травичку, пройтись и потом моё бельё будет висеть… Даже не знаю, как эту зону теперь обозвать.
Съёмочная группа нашей программы направляется в ЖКХ, чтобы выяснить, кто виновен в бедах, обрушившихся на жильцов дома.
Виктор Муравицкий, главный инженер КУП «ЖКХ Ленинского района г. Минска»:
Те места, где мы при проведении ремонта были затронуты, будут восстановлены. Пусть жильцы не переживают, если есть нюансы, эти нюансы подрядная организация устранит.
И хотя коммунальщики обещали исправить ситуацию в доме и добросовестно закончить ремонт, решить проблему с недостатком парковочных мест они так и не смогли.
Женщина:
Мало того, что когда облагородили, вроде бы как, нашу зону, дорогу укоротили, на 15 см она теперь уже. И не дай Бог, какой-нибудь пожар, скорая помощь, милиция – ну, приходится, наверное, полезть на траву.
Виктор Муравицкий:
Дорогу никто не сужал, на данный момент выполнено устройство бордюрного камня.
Ещё один вопрос, волнующий жителей – почему работники ЖКХ бесцеремонно демонтируют балконы.
Женщина:
У нас новые балконы, новые рамы, я против того, чтобы снимали, это наши деньги.
Ирина Суша:
Вот эта плита бетонная и только эти квадратики сыпятся. А она на совесть держится, это чугунная. Пытались перфоратором и у них не получилось. И посмотрите, как они сбивают, посмотрите, что остаётся.
Виктор Муравицкий:
Во всём городе это не один дом, по которому есть такое решение. Такое решение по каждому, в принципе, объекту. Данные конструкции за время эксплуатации уже потеряли свои свойства и должны быть заменены.
Несмотря на многочисленные обещания, люди не верят не единому слову! Жильцы уверены – после ремонта их жизнь окончательно превратится в ад. Ведь даже окна их просили разобрать за свой счёт!
Ирина Суша:
Где-то недели две-три назад заставили всех снимать окна, кое-кто снял, кто-то оставил, чтобы снять самому. Строители не снимают, надо снять самому. 50 долларов за снятие окон, откуда у людей деньги?
Виктор Муравицкий:
Вот этим люди разгрузят свои балконы, пересмотрят свои вещи. Балконы, лоджии не предусмотрены для складирования вещей.
Закончится ли перемирием адский ремонт в этом доме, узнаем уже скоро. Мы будем следить за развитием событий!