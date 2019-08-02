«Пожилая женщина умерла от этого шума». Адский капремонт дома на Плеханова

Долгожданный капитальный ремонт в доме на улице Плеханова даёт трещину. Вместо марафета – сломанные двери, разбитые ступеньки и облезлые стены. Люди в недоумении: почему, всё, к чему прикасаются коммунальщики, разваливается на глазах!

Мужчина:

Вот газовая труба здесь, конечно, сварена очень интересно. Не соблюдено расстояние – 2,2 метра. Во-вторых, видите, как она держится и крепёж какой, это всё, может, когда-то выйдет из строя.

Ирина Суша:

Долбили или что-то сделали с крышей, меняли. Здесь такой шум стоял. У нас, кстати, то же самое в подвале было, в четвёртом подъезде на первом этаже инвалид, пожилая женщина была, она умерла от этого шума. Бессмысленный и беспощадный апгрейд коснулся и домофона. Жильцы уверяют: именно после работы коммунальщиков двери подъезда перестали закрываться. Теперь тут самый настоящий проходной двор! Женщина:

Дверь сломали вот эту. Она закрывалась с трудом, теперь она вот так. Это строители открывали, теперь домофон не работает.

Мужчина:

Жильцы установили за свои деньги, в рассрочку, 6 месяцев проплачивали через ЖРЭО, хорошие двери, поставили блок защитный. А потом, когда закрывали жильцы, обнаружили, что он просто выкушен, не вырван, выкушен профессионально кусачами этот блок питания и дверь открыта. Огромная дыра у порога превратила путь на лестничную площадку в опасную зону. Об этом напоминают кровавые пятна и разводы на плитке. Одна из жительниц подъезда зацепилась ногой и оказалась на больничной койке.

Женщина:

Уже я неоднократно звонила: у нас порожек, выше, чем всё, когда заходишь, у меня больная нога, но я уже знаю, иду сюда, как на минное поле. Вот следы крови, это моя соседка рассекла пятку, шла и зацепилась за этот вот, пьёт антибиотики, у неё сильная рваная рана на пятке. А ведь попасть в этот капкан может кто угодно – вечером в подъезде хоть глаз выколи! Новые светильники попросту не работают! Мужчина:

Поставили ещё освещение у нас, меняли, дополнительные светильники. Я не знаю, зачем они здесь поставлены. Когда сумерки, в подъезде ничего не видно. Женщина:

Когда только доходишь до ступеньки первой, тогда только загорается свет, и уже дальше пошёл. Здесь заходишь и это всё в темноте, на ощупь. Во дворе дома ситуация не лучше. Под ковш ушли цветущие клумбы и кусты сирени, которые много лет радовали глаза жителей. Ирина Суша:

Заехал трактор сюда и проехал по кустам, а потом взяли лопату и секли, и убрали. Здесь был жасмин и розочка, вот что от неё осталось.

Женщина:

Наверное, эти штучки были предназначены для сушилки белья. Там был асфальт, сейчас там лежит чернозём. Если я захочу воспользоваться этой сушилкой, мне придётся стать на травичку, пройтись и потом моё бельё будет висеть… Даже не знаю, как эту зону теперь обозвать. Съёмочная группа нашей программы направляется в ЖКХ, чтобы выяснить, кто виновен в бедах, обрушившихся на жильцов дома.

Виктор Муравицкий, главный инженер КУП «ЖКХ Ленинского района г. Минска»:

Те места, где мы при проведении ремонта были затронуты, будут восстановлены. Пусть жильцы не переживают, если есть нюансы, эти нюансы подрядная организация устранит. И хотя коммунальщики обещали исправить ситуацию в доме и добросовестно закончить ремонт, решить проблему с недостатком парковочных мест они так и не смогли. Женщина:

Мало того, что когда облагородили, вроде бы как, нашу зону, дорогу укоротили, на 15 см она теперь уже. И не дай Бог, какой-нибудь пожар, скорая помощь, милиция – ну, приходится, наверное, полезть на траву.

Виктор Муравицкий:

Дорогу никто не сужал, на данный момент выполнено устройство бордюрного камня. Ещё один вопрос, волнующий жителей – почему работники ЖКХ бесцеремонно демонтируют балконы. Женщина:

У нас новые балконы, новые рамы, я против того, чтобы снимали, это наши деньги.