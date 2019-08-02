Чем заменить пластиковую посуду?

Стакан кофе, соломинка, контейнер, пластиковые приборы, бутылка воды, пакет. Это привычный набор для белоруса или экологическая катастрофа? Тихоокеанское мусорное пятно – целое государство из отходов человеческого комфорта в двадцать миллионов тонн!
Стакан кофе, соломинка, контейнер, пластиковые приборы, бутылка воды, пакет. Это привычный набор для белоруса или экологическая катастрофа? Тихоокеанское мусорное пятно – целое государство из отходов человеческого комфорта в двадцать миллионов тонн!
В Беларуси главный источник ядовитого пластика – общепит. Государственные ведомства, в свою очередь, всерьёз озадачились вопросом: чем заменить одноразовую посуду?
Мария Сума, эколог:
Это сложный, комплексный вопрос. Потому что просто отказаться от одноразовой посуды очень сложно в условиях, когда альтернатива не очень проработана. Мы, как экологи, предлагаем в большей степени, отказавшись от одноразовой посуды, постепенно переводить систему общепита на многоразовую, стимулировать потребителей использовать свою посуду при покупке продуктов на вынос.
Экологи уверены: найти биоразлагаемый аналог – лишь полдела. Спасти планету, в целом, и страну, в частности, возможно, лишь наладив систему раздельного сбора мусора.
Мария Сума:
Во многих странах Европы, Америки одноразовый пластик заменяют на компостируемый пластик. Для нас этот вариант не работает, потому что у нас нет системы отдельного сбора органики и нет промышленного компостирования. И если мы видим задачу замены одноразового пластика на компостируемый, нужно сначала создать инфраструктуру и понимать, что мы будем делать с этим компостируемым пластиком.
Столичные точки общепита полезную инициативу восприняли с энтузиазмом. Некоторые уже частично заменили пластик на экологичную упаковку. Однако полностью отказываться от «убийственной» посуды пока экономически невыгодно.
Дмитрий Харитонов, арт-директор сети ресторанов:
Бумажная упаковка дороже стоит, чем пластиковая, по многим позициям. К сожалению, у нас в Беларуси не вся упаковка делается, очень мало заводов, производителей. И то, что у нас производят, по дизайну и объёмам не всегда нам подходит. Поэтому мы вынуждены её закупать у оптовиков. И там есть тоже свои наценки, своя ценовая политика.
Вот только практика показывает и доказывает: экология и продажи могут уживаться вместе. В столичном кафе предлагают супы в съедобных стаканчиках.
Алёна Грицкевич, продавец-супье:
Он делается из муки пшеничной, куркумы. Семена льна и подсолнуха. На воде, без яиц и дрожжей. У нас бывают и зелёные стаканы – они с добавлением водорослей. Ещё свекольные и ржаные стаканчики.
В среднем, пакет используется около 30 минут – примерно столько нужно времени, чтобы донести в нём покупки из магазина домой. Путь до мусорки у пластика короткий. А на свалке или в океане он ещё последующие четыреста лет будет отравлять всё живое вокруг.