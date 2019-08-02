Чем заменить пластиковую посуду?

Стакан кофе, соломинка, контейнер, пластиковые приборы, бутылка воды, пакет. Это привычный набор для белоруса или экологическая катастрофа? Тихоокеанское мусорное пятно – целое государство из отходов человеческого комфорта в двадцать миллионов тонн!

Мария Сума, эколог:

Это сложный, комплексный вопрос. Потому что просто отказаться от одноразовой посуды очень сложно в условиях, когда альтернатива не очень проработана. Мы, как экологи, предлагаем в большей степени, отказавшись от одноразовой посуды, постепенно переводить систему общепита на многоразовую, стимулировать потребителей использовать свою посуду при покупке продуктов на вынос.

Экологи уверены: найти биоразлагаемый аналог – лишь полдела. Спасти планету, в целом, и страну, в частности, возможно, лишь наладив систему раздельного сбора мусора.

Мария Сума:

Во многих странах Европы, Америки одноразовый пластик заменяют на компостируемый пластик. Для нас этот вариант не работает, потому что у нас нет системы отдельного сбора органики и нет промышленного компостирования. И если мы видим задачу замены одноразового пластика на компостируемый, нужно сначала создать инфраструктуру и понимать, что мы будем делать с этим компостируемым пластиком.