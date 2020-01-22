В Иерусалиме открывается Международный форум памяти жертв Холокоста

Новости Беларуси. Международный форум памяти жертв Холокоста открывается 22 января в Иерусалиме. Приурочен он к 75-й годовщине освобождения советскими войсками концлагеря Освенцим, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Международный форум памяти жертв Холокоста открывается 22 января в Иерусалиме. Приурочен он к 75-й годовщине освобождения советскими войсками концлагеря Освенцим, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Встреча обещает стать одной из крупнейших в истории Израиля. Ожидается участие в форуме высоких гостей – среди них президенты России, Франции, Украины, Германии. Находится сейчас в Иерусалиме и белорусская делегация.
21 января спикер парламента нашей страны Владимир Андрейченко встретился со спикером израильского Кнессета. В ходе беседы стороны обсудили ряд вопросов, в том числе перспективы развития двустороннего межпарламентского сотрудничества.
Холокост унес 6 миллионов жизней. За годы Второй мировой войны нацисты создали 42 тысячи лагерей смерти и гетто.