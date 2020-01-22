Председателем Межгоссовета по космосу СНГ избрали Владимира Гусакова

Новости Беларуси. Владимира Гусакова избрали председателем Межгосударственного совета по космосу государств – участников СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Владимир Гусаков: мы продлили время работы старого спутника, чтобы сэкономить на новый На встречу съехались представители космической отрасли Армении, Беларуси, Казахстана, России. Решение о такой кооперации было принято главами государств в 2019 году в Астане.

Развитие космической отрасли для Беларуси сегодня одно из самых перспективных направлений. Мы обладаем необходимыми технологиями, предприятия готовы экспортировать сопутствующие услуги – оптику, систему зондирования земли. Например, наша система мониторинга принесла около 80 миллионов долларов. Пока же самые крупные проекты в этой сфере реализуем совместно с Россией. Вице-министр цифрового развития Казахстана: мы знаем, что в Беларуси есть хорошие оптические средства, которых у нас нет