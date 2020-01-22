По статистике ВЦИОМ Александр Лукашенко самый популярный зарубежный политик среди россиян

В соседнем государстве Александра Лукашенко воспринимают как настоящего рачительного хозяина, как человека, который выстроил стабильную и динамично развивающуюся экономику, обеспечивающего достаточно жесткий порядок в своей стране. Плюс ко всему политика нашего Президента воспринимается как пророссийская, а не прозападная.