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В Храме Всех Святых в Минске прошла панихида по погибшим морякам-подводникам

19 марта 2017 10:44
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Новости Беларуси. Морское братство нерушимо. В День подводника военные моряки из всех уголков Беларуси приехали в Минск, чтобы встретиться с сослуживцами и почтить память тех, кто не вернулся из боевых плаваний.

Традиционная панихида по морякам-подводникам, отдавшим свою жизнь в мирное и военное время, прошла в крипте Храма Всех Святых. Адмиралы, офицеры, мичманы, старшины и матросы – всего более 250 моряков разных возрастов и званий собрались 19 марта вместе на праздновании Дня подводника.

Во времена Советского Союза Беларусь была кузницей морских кадров и наши соотечественники служили на всех водных рубежах СССР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Празднование Дня подводника завершится концертом и презентацией книги «Три капитана» о трех белорусках командирах подводных лодок.

# общество # Армия Беларуси

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