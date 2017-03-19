В Витебском зоопарке родились камерунские козы и яванские макаки

Новости Беларуси. В Витебском зоопарке – пополнение. Первыми весенними малышами стали камерунские козы и яванские макаки. Раньше всех на свет появился в этом году детеныш у приматов. Люся и Вася стали родителями уже в четвертый раз.

Почти двухмесячный питомец уже сам передвигается, пытается грызть овощи и фрукты, но к людям пока не идет. Потому в зоопарке не знают: мальчик это или девочка.

А вот камерунские козлята – разнополые. Двойняшек, братика и сестричку, родила коза, ставшая уже несколько раз прабабушкой. Такого от 17-летней Нюры никто не ожидал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Орлова, директор Витебского зоопарка:

Настолько неожиданно было, потому что в таком возрасте репродуктивная способность у них угасает. Случилось такое чудо, что у нас появились два таких замечательных козленка. Один минус был, что коза отказалась их кормить. Нам пришлось их кормить из сосок. Обезьяны – это обычное явление. Уже 4-й год подряд они нас радуют детенышами.

Постоянную прописку в Витебском зоопарке недавно получил и бывший житель Гродно. За счет спонсорских средств удалось приобрести зеленую игуану.