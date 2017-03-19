В промышленность, на экспорт и для нужд населения. Березовый сок начали заготавливать лесхозы Беларуси

Новости Беларуси. Сезон березовой сокомании открыт. Весна пришла по календарю, а с ней и первые капли древесного напитка. Лесхозяйства Беларуси приступили к традиционной заготовке.

В одном только Волковысском лесхозе планируют собрать 500 тонн березового сока – планка одна из самых высоких в Гродненской области. И спрос оправдывает цифру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вероника Дмуховская, помощник лесничего Волковысского лесхоза:

В данном случае зарез сделан правильно под углом 30 градусов и на глубину не более четырёх сантиметров.

Следить за правилами заготовки сока – ее прямая обязанность. Вероника Дмуховская за 6 лет работы прикипела душой и к природе, и к Волковысскому лесхозу. Начинала карьеру с простого мастера леса, сегодня уже помощник лесничего. А значит, здоровье белоствольных и сохранность сока – на ее хрупких плечах.

Вероника Дмуховская, помощник лесничего Волковысского лесхоза:

Мы контролируем глубину, длину реза, чтобы отпуск проводился соответствующим образом, чтобы посторонних людей в принципе здесь не находилось.

Но без мужской силы в вопросе подсочки точно не обойтись. Первые капли весеннего фреша самые ценные.

Галина Буро, СТВ:

Чтобы распробовать истинный вкус березового сока, нужно соблюсти определенные тонкости. В народе говорят: правильно пить сразу из дерева через натуральную соломку.

В этом году лесоводы утверждают: сокодвижение отменное. Главное, чтобы не было резкого потепления. Тогда и напиток будет идеальной сахаристости, а его знаменитые целебные свойства не нарушатся.

Сергей Козел, главный инженер Волковысского лесхоза:

У нас, у лесоводов, принято такое понятие, что каждый день лесник должен выпивать по стакану березового сока. И проживет до 100 лет!

Значительная часть сока отправляется на заводскую переработку. Причем слава белорусских берез не знает границ. В напитке заинтересованы как белорусские, так и зарубежные предприятия. В Евросоюзе, например, собственный сок не заготавливают.

Виктор Новик, инженер по побочному пользованию, стандартизации и сертификации Волковысского лесхоза:

У нас заключен договор с фирмой «Страйкас» – это Литва. Заключили мы договор по количеству на 200 тонн. По нашим подсчетам рентабельность продажи сока на экспорт составляет примерно 25-26%.

Березы плачут сладковатыми слезами. Но переживать по этому поводу не стоит. На ближайшие 5 лет эти лесосеки намечены под плановую вырубку. А пока от них получают максимум пользы.

Природное лекарство в спросе и среди местных жителей. Правда, самовольная выжимка может дорого обойтись – штраф свыше 400 рублей. Гораздо дешевле приобрести уже собранные капли весны в лесхозе. Еще выдают бесплатный «лесной билет» для самостоятельной заготовки, но под контролем специалистов.