Лукашенко: стирание искусственной границы в 1939-м – акт восстановления исторической справедливости

Беларусь никого не стремится завоевать, но способна дать ответ любому агрессору. Об этом заявил Александр Лукашенко во время церемонии вручения государственных наград во Дворце Независимости, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подобные торжества зачастую не только возможность чествовать тех, кто ежедневно своим кропотливым трудом вносит заметный вклад в общее будущее страны, но и повод обсудить это будущее через призму актуальных вызовов, в частности, связанных с нашей обороноспособностью. Эти вопросы особенно беспокоят наших соседей. Белорусско-российские учения «Запад-2025» стали очередным поводом для спекуляций. На эту ситуацию сегодня публично отреагировал Александр Лукашенко и предельно четко дал понять: оправдываться мы не перед кем не будем. Лукашенко: Беларусь никого не стремится завоевать, но способна дать ответ любому агрессору.

Действительно будущее страны – мирное. Оно в руках тружеников и настоящих патриотов. Особенно символично и ценно отмечать тех, кто своим трудом укрепляет страну в канун одного из главных государственных праздников – Дня народного единства. 17 сентября 1939 года стало для Беларуси символом исторической справедливости, а спустя десятилетия – и символом национальной сплоченности. Лукашенко вручил госнаграды заслуженным представителям различных сфер.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Этот праздник является, по сути, краеугольным камнем сплоченности и единства наций. И наряду с Днем Победы, Днем Независимости, несомненно, стоит в ряду главных государственных праздников Беларуси. С высоты прошедших десятилетий, день 17 сентября 39 года прошлого века, когда была стерта искусственная, позорная граница между Западной и Восточной Белоруссией, воспринимается как акт восстановления исторической справедливости. Так оно и было. И как один из поворотных моментов в летописи белорусской государственности, который прочно связал незримой нитью эпохи и поколения. Белорусы сполна использовали свой исторический шанс, став высокообразованной культурной нацией, построившей собственное суверенное государство и занявшей достойное место среди народов нашей планеты. И сегодня, вручая заслуженные награды вам, мы продолжаем эстафету поколений, укрепляем связь времен и наше единство.

Государственные награды сегодня вручили представителям разных профессий. Это ученые, военные, педагоги, строители, артисты и спортсмены. Всех их объединяет преданность родной стране и своему делу.