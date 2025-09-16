Лукашенко: стирание искусственной границы в 1939-м – акт восстановления исторической справедливости

Беларусь никого не стремится завоевать, но способна дать ответ любому агрессору. Об этом заявил Александр Лукашенко во время церемонии вручения государственных наград во Дворце Независимости, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь никого не стремится завоевать, но способна дать ответ любому агрессору. Об этом заявил Александр Лукашенко во время церемонии вручения государственных наград во Дворце Независимости, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подобные торжества зачастую не только возможность чествовать тех, кто ежедневно своим кропотливым трудом вносит заметный вклад в общее будущее страны, но и повод обсудить это будущее через призму актуальных вызовов, в частности, связанных с нашей обороноспособностью. Эти вопросы особенно беспокоят наших соседей. Белорусско-российские учения «Запад-2025» стали очередным поводом для спекуляций. На эту ситуацию сегодня публично отреагировал Александр Лукашенко и предельно четко дал понять: оправдываться мы не перед кем не будем.
Лукашенко: Беларусь никого не стремится завоевать, но способна дать ответ любому агрессору.
Действительно будущее страны – мирное. Оно в руках тружеников и настоящих патриотов. Особенно символично и ценно отмечать тех, кто своим трудом укрепляет страну в канун одного из главных государственных праздников – Дня народного единства. 17 сентября 1939 года стало для Беларуси символом исторической справедливости, а спустя десятилетия – и символом национальной сплоченности.
Лукашенко вручил госнаграды заслуженным представителям различных сфер.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Этот праздник является, по сути, краеугольным камнем сплоченности и единства наций. И наряду с Днем Победы, Днем Независимости, несомненно, стоит в ряду главных государственных праздников Беларуси. С высоты прошедших десятилетий, день 17 сентября 39 года прошлого века, когда была стерта искусственная, позорная граница между Западной и Восточной Белоруссией, воспринимается как акт восстановления исторической справедливости. Так оно и было.
И как один из поворотных моментов в летописи белорусской государственности, который прочно связал незримой нитью эпохи и поколения. Белорусы сполна использовали свой исторический шанс, став высокообразованной культурной нацией, построившей собственное суверенное государство и занявшей достойное место среди народов нашей планеты. И сегодня, вручая заслуженные награды вам, мы продолжаем эстафету поколений, укрепляем связь времен и наше единство.
Государственные награды сегодня вручили представителям разных профессий. Это ученые, военные, педагоги, строители, артисты и спортсмены. Всех их объединяет преданность родной стране и своему делу.
Светлана Коптева, первый проректор Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка:
Я хочу сказать о том, что мы не подведем – учителя, педагоги. Мы все отдадим – себя за наше будущее, за будущее наше поколение. С праздником, дорогие друзья, с праздником! Я хочу пожелать нам всем крепкого здоровья, успехов и созидания ради нашей любимой Родины, Республики Беларусь. Спасибо.
В завершении церемонии Александр Лукашенко еще раз поздравил всех присутствующих с заслуженными наградами, поблагодарил за работу, преданность профессии и стране.